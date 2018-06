Verona | colpito da una mola a disco mentre aggiusta il soffitto di casa | 46enne muore

fanpage

: Colpito alla gola da mola a disco: operaio 46enne muore dissanguato - streghina62 : Colpito alla gola da mola a disco: operaio 46enne muore dissanguato - Gazzettino : Colpito alla gola da una mola a disco: operaio 46enne muore dissanguato -

(Di domenica 10 giugno 2018) Un operaio di 46 anni è morto dissanguato domenica pomeriggio dopo che una, che stava utilizzando per praticare un foro su un, gli ha reciso l'aorta all'altezza della trachea. Per lui non c'è stato nulla da fare: è deceduto pochi istanti più tardi. La salma resta a disposizione dell'autorità giudiziaria per ulteriori verifiche.