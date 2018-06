Verona : centri estivi 2018 all’insegna ‘dell’incanto della natura’ (3) : (AdnKronos) – Per ogni turno è prevista una gita didattica della durata di un’intera giornata e di un’uscita presso le piscine comunali nell’arco della mattinata. Tutte le attività sono strutturate per essere fruite anche da minori che presentano delle difficoltà. Al termine di ogni turno, inoltre, è prevista una Festa aperta alle famiglie, per condividere con i genitori e familiari l’esperienza vissuta al CER. ...

Verona : centri estivi 2018 all’insegna ‘dell’incanto della natura’ : Verona, 10 giu. (AdnKronos) – L’assessorato all’Istruzione del Comune di Verona, avvalendosi della collaborazione della Cooperativa Sociale Aldia anche per l’estate 2018, organizza i centri estivi Ricreativi per bambini e ragazzi di scuole dell’Infanzia e scuole Primarie e Secondarie di primo grado. “Il servizio intende offrire un supporto concreto ai genitori per una migliore conciliazione dei tempi dedicati ...

Verona : centri estivi 2018 all’insegna ‘dell’incanto della natura’ : Verona, 10 giu. (AdnKronos) – L’assessorato all’Istruzione del Comune di Verona, avvalendosi della collaborazione della Cooperativa Sociale Aldia anche per l’estate 2018, organizza i centri estivi Ricreativi per bambini e ragazzi di scuole dell’Infanzia e scuole Primarie e Secondarie di primo grado. “Il servizio intende offrire un supporto concreto ai genitori per una migliore conciliazione dei tempi dedicati ...

Verona : centri estivi 2018 all'insegna 'dell'incanto della natura' (3) : (AdnKronos) - Per ogni turno è prevista una gita didattica della durata di un’intera giornata e di un’uscita presso le piscine comunali nell’arco della mattinata. Tutte le attività sono strutturate per essere fruite anche da minori che presentano delle difficoltà. Al termine di ogni turno, inoltre,

Verona : centri estivi 2018 all'insegna 'dell'incanto della natura' (2) : (AdnKronos) - “CERwood… L’incanto della natura” è il tema di quest’anno volto alla promozione di un percorso di educazione ambientale e di rivalutazione degli spazi verdi in città. La Natura é davvero la Scuola più bella, interessante e importante che ci sia, - afferma l’Assessore all'Istruzione Ste