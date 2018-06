Vela – World Cup Series Final | Berta e Caruso conquistano la medaglia di bronzo nel 470

Vela – Nacra 17 : oro e argento italiano nella finale di World Cup Series a Marsiglia : Azzurri super nel Nacra17 nella finale di World Cup Series a Marsiglia: oro e argento italiano. Domani altri tre equipaggi azzurri impegnati in Medal Race Medaglia d’oro e d’argento agli equipaggi italiani del Nacra 17, un risultato fantastico che arriva oggi al termine di una difficile Medal Race, prima rimandata, poi annullata ed infine disputata con vento leggero. Ruggero Tita e Caterina Banti (GS Guardia di Finanza/CC Aniene) vincono la ...

Vela – Classi Olimpiche a Marsiglia per la finale delle World Cup Series 2018 : La World Cup Series accoglie le Classi Olimpiche per la finale del circuito 2018 Tutto è pronto a Marsiglia per l’ultimo atto delle World Cup Series 2018, la World Cup Series Final. Da domani gli oltre 200 atleti giunti nella sede olimpica di Vela di Parigi 2024 da ben 34 Paesi, scenderanno in acqua e regateranno fino a domenica 10 giugno per conquistare la vittoria del circuito 2018. Tutti gli scafi olimpici sono presenti con anche la classe ...

Westworld 2 su Sky Atlantic sVela Shogun World e il Giappone feudale - anticipazioni 28 maggio e 4 giugno : Continua WestWorld 2 su Sky Atlantic e stasera, 28 maggio, apre le porte all'atteso parco a tema Giapponese. Si tratta di un episodio particolare, recitato completamente nella lingua del Sol Levante. L'intero appuntamento esplorerà il viaggio di Maeve alla ricerca di sua figlia, già intrapreso nel terzo episodio di questa stagione. La lingua Giapponese è fondamentale per aiutarci a capire meglio Shogun World, il parco ambientato nel Giappone ...

FIFA eWorld Cup Grand Final 2018 : FIFA ed EA sVelano che sarà Londra la città dove verrà incoronato il vincitore : Oggi Electronic Arts e la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) annunciano che le EA SPORTS FIFA 18 Global Series si concluderanno a Londra dal 2 al 4 agosto con la FIFA eWorld Cup Grand Final 2018, dove 32 contendenti si sfideranno per raggiungere il titolo di campione del mondo. La qualificazione per ottenere uno di questi 32 posti si svolgerà dal 28 al 30 maggio e dall'1 al 3 giugno ad Amsterdam dove 128 contendenti si ...

Tennis World Tour : SVelata la Carriera : Bigben e Breakpoint sono lieti di svelare la modalità Carriera di Tennis World Tour con un nuovo video. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. La Carriera di Tennis World Tour Nella modalità Carriera di Tennis World Tour, l’obiettivo sarà quello di portare il proprio avatar a diventare il miglior Tennista del mondo. Per realizzare questo obiettivo, ...

Vela – World Cup Series : presentata oggi al Coni la tappa genovese per il biennio 2019-20 : presentata oggi al Coni la tappa di World Cup Series che per il biennio 2019-20 si terrà nel capoluogo genovese Presentato oggi nella prestigiosa Sala Giunta del Coni, alla presenza del Presidente Giovanni Malagò, l’evento italiano delle World Cup Series, che per la prima volta da che è nata la Coppa del Mondo di Vela, avrà luogo in Italia, a Genova per ben due anni, nell’aprile 2019 e 2020. Al tavolo rotondo con il Presidente Malagò, la Vice ...

Vela : le imbarcazioni della Coppa America pronti a darsi battaglia sul Garda per il GC32 World Championship : Le imbarcazioni della Coppa America si danno appuntamento sul Garda per il GC32 World Championship Fra una settimana le flotte del GC32 Racing Tour e delle Extreme Sailing Series si daranno battaglia nelle prime prove del Campionato mondiale GC32. Le regate si svolgeranno dal 23 al 27 maggio a Riva del Garda, una delle località unanimemente considerate fra le migliori per navigare con dei catamarani foiling grazie al vento sempre fresco e alla ...

Vela - a Genova le World Series 2019-20 : ANSA, - ROMA, 17 MAG - Per la prima volta dalla nascita della Coppa del Mondo di Vela, uno dei quattro eventi delle World Cup Series sarà ospitato in Italia: Genova si prepara a entrare nel gotha della Vela mondiale, sede per ben due anni di fila, nel 2019 , 22-28 aprile, ...

Westworld 2×01 - una prémiere criptica e onirica che sVela le tematiche della nuova stagione (recensione) : La resa dei conti è arrivata: in una prémiere criptica, come è, del resto, l'intera serie, Westworld 2x01 non delude le aspettative e sforna un episodio violento e confusionario. Come annunciato, il caos dilaga nel parco in una serie di scene spettacolari di sparatorie, residenti (Host) contro esseri umani, e qualche curiosità in più su Westworld. La sequenza iniziale rimanda al sogno, tema centrale nella prima stagione della serie, che continua ...

World of Demons è una sorta di successore spirituale di Okami appena sVelato da Platinum Games? : È un action con tutti gli stilemi delle opere di Platinum Games, ha uno stile artistico e un focus su mitologia e folklore giapponesi che ricorda moltissimo Okami e sembra quasi un successore spirituale di questo amatissimo action. Però è anche un gioco mobile free-to-play realizzato in collaborazione con DeNA (partner di Nintendo nel debutto mobile della compagnia). World of Demons è il nuovo action di Platinum Games e il solo annuncio provoca ...

Platinum Games sVela World of Demons : una sorta di successore spirituale di Okami? : È un action con tutti gli stilemi delle opere di Platinum Games, ha uno stile artistico e un focus su mitologia e folklore giapponesi che ricorda moltissimo Okami e sembra quasi un successore spirituale di questo amatissimo action. Però è anche un gioco mobile free-to-play realizzato in collaborazione con DeNA (partner di Nintendo nel debutto mobile della compagnia). World of Demons è il nuovo action di Platinum Games e il solo annuncio provoca ...

SVelati titoli e trama dei primi episodi di Westworld 2 - in arrivo su HBO e in Italia dal 23 aprile : In attesa del ritorno, il network HBO ha rilasciato titoli e trama dei primi episodi di Westworld 2, nuovo capitolo della serie sci-fi basata sul film "Il mondo dei robot" di Michael Crichton. Da quanto abbiamo appreso finora, la seconda stagione mostrerà al pubblico lo Shogun World, ambientato nel Giappone dell'epoca Edo, e non solo. Le sinossi pubblicate dal canale americano sono brevi descrizioni di quello che accadrà nei primi cinque ...

Così Genova è riuscita ad aggiudicarsi le due tappe della World Cup di Vela : 'È sempre stato il mio sogno poter ospitare una tappa della Coppa del Mondo e adesso non sono solo orgoglioso di annunciare che accadrà, ma che sarà anche in due anni importanti, il 2019 e il 2020, ...

Vela - Genova ospiterà una tappa delle World Cup Series nel 2019 e nel 2020 : La World Sailing ha scelto Genova come sede dell’unica tappa europea delle World Cup Series, la Coppa del Mondo di Vela, del 2019 e del 2020. Un risultato eccellente per la Vela italiana, che avrà così l’opportunità di ospitare un importante appuntamento del panorama mondiale, proprio nel biennio che porterà alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La tappa italiana, voluta dalla Federazione Italiana Vela e dallo Yacht Club Italiano che avevano ...