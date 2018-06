Vela – I ”Gattoni” vincono il titolo italiano Protagonist 2018

sportfair

(Di domenica 10 giugno 2018) A Malcesine sul Gardaili ”Gattoni” Alla finei “Gattoni”. Lo Skipper è Marco Cavallini (Cv Gargnano), armatore Max Docali (Cn Brenzone). Sono i Campioni d’Italia dei. L’annunciato duello finale tra “Gattone” ed “El Moro” non c’è stato. La Giuria ha infatti penalizzato il team di “El Mòro” (reo di aver allentato le draglie per offrire una maggiore leva allo sbandamento in bolina), e anche altri equipaggi, prima dell’ultima serie di regate, le due della giornata conclusiva del Campionato disputato al largo di Malcesine ed organizzato dalla Fraglia di Malcesine. I “Gattoni” già in vantaggio sugli avversari diretti si sono ritrovati con un bottino di ben 12 punti da gestire. Ma a confermare il loro stato di forma è arrivato un ...