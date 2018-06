Usa | imprenditore regala giubbotti antiproiettili agli studenti al liceo

Sicilia - assolto l’imprenditore acc Usa to di essersi appropriato dei biglietti dei musei : Era accusato di essersi appropriato dei soldi dei biglietti pagati dai visitatori dei principali musei della Sicilia . A cinque anni dall’arresto il tribunale di Civitavecchia ha assolto Gaetano Mercadante dall’accusa di appropriazione perché il fatto non sussiste. Una sentenza del 19 gennaio del 2018 dichiarata irrevocabile visto che né la procura generale, né la Regione Sicilia na e il Comune di Taormina, parti civili, hanno proposto ...

'Voglio la paghetta di 900 euro'. Figlio 29enne fa ca Usa al papà imprenditore ma perde tutto : FIESSO , VENEZIA, - Nel 2014, quando aveva 25 anni, aveva deciso di fare causa al padre chiedendo 230mila euro per studi universitari e master. Il papà , facoltoso imprenditore della Riviera del Brenta ...

Vuole la "paghetta" di 900 euro dal mese : figlio 29enne fa ca Usa al papà imprenditore : FIESSO - Nel 2014, quando aveva 25 anni, aveva deciso di fare causa al padre chiedendo 230mila euro per studi universitari e master. Il papà , facoltoso imprenditore della Riviera del Brenta...

Lavoro nero nel Sirac Usa no - controlli intensificati : imprenditore spiava i dipendenti con le telecamere : Si intensificano nel Siracusano i controlli contro il Lavoro nero . I carabinieri del Nil hanno eseguito cinque accessi ispettivi in altrettante aziende tra i Comuni di Augusta, Lentini, Portopalo, ...

Condannato Marenco - ma l’imprenditore accUsato del crac Borsalino non andrà in carcere : Marco Marenco, noto imprenditore astigiano di 63 anni, è responsabile di una bancarotta da tre miliardi e mezzo con oltre 900 milioni sottratti alle casse del gruppo societario.Continua a leggere