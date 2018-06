Usa-Corea del Nord a Singapore | Trump ha una vaga idea dei poteri di Kim Jong-Un?

Corea del Nord-Usa : la denuclearizzazione al centro dello storico incontro Trump-Kim Jong-un : 1/32 ...

Segretario di Stato Usa : NordCorea conferma volontà denuclearizzare

Nord Corea - ‘atteso sbarco di McDonald’s. È frutto della distensione con gli Usa’ : Forse non scherzava quando nel 2016, in piena campagna elettorale, Donald Trump affermò di voler discutere con Kim Jong-un la denuclearizzazione della penisola Coreana davanti ad un hamburger. Secondo un rapporto della CIA ripreso da NBC News, McDonald’s potrebbe presto sbarcare nel Regno eremita. Una prospettiva su cui concorda l’advisor del governo sudCoreano Chung-in Moon, per il quale Pyongyang sarebbe disposto ad accogliere la nota catena ...

Cina : sostegno a sforzi Corea Nord-Usa per summit Trump-Kim

Vertice Usa-Corea : alto funzionario di Pyongyang a New York da Pompeo - : Kim Yong-chol incontrerà il Segretario di Stato per definire dettagli sull'incontro tra Trump e Kim Jong-un, in programma a giugno. Domani intanto il ministro degli Esteri russo Lavrov sarà in Nord ...

Corea Nord : Usa - 80-120mila prigionieri : ANSA, - WASHINGTON, 29 MAG - Nel loro rapporto annuale sulla liberta' religiosa nel mondo, gli Usa puntano il dito contro la Corea del Nord e la Cina. L'amministrazione Trump stima che in Corea vi siano 80.000-120.000 prigionieri politici tenuti in "condizioni terribili" in aree ...

Corea del Nord - il braccio destro di Kim sbarca negli Usa. In gioco il summit di Singapore : ... ben consapevoli però del trionfo estetico che rappresenterebbe per entrambi un'eventuale stretta di mano immortalata dai fotografi di mezzo mondo. Ma il viaggio di Kim Young Chol è molto più di una ...

Usa e Giappone contro Corea del Nord : "La denuclearizzazione è obbligatoria" : Il presidente degli Usa Donald Trump e il primo ministro Giapponese Shinzo Abe hanno una priorità comune ora: imporre lo smantellamento di tutto l'arsenale nucleare di Pyongyang . La comunione di ...

Incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un : coreani volano negli Usa : Il summit tra Donald Trump e Kim Jong-un si terrà. Appuntamento il 12 giugno a Singapore. Intanto uno dei più alti

Nordcorea - alto funzionario vola in Usa : 7.51 Kim Yong Chol, ex capo dell'intelligence Nordcoreana e ora vice presidente del comitato centrale del Partito dei lavoratori, partirà da Pechino alla volta di New York per "definire i dettagli finali" del summit tra Trump e Kim Jong-un. Lo fa sapere l'agenzia di stampa suscoreana, Yonhap. Secondo l'agenzia, il leader Nordcoreano ricambierebbe in questo modo le due recenti visite a Pyongyang di Mike Pompeo, la prima come direttore della Cia ...

Inviati Usa in Nord Corea per colloqui : WASHINGTON, 27 MAG - Una squadra di funzionari Usa è entrata oggi in territorio NordCoreano per colloqui preparatori in vista del possibile summit fra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ed ...

