Un esordio a cinque cerchi | il Signore degli anelli Jury Chechi apre il

BMX - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il Freestyle fa l’esordio a cinque cerchi : alle Olimpiadi di Tokyo 2020 le gare della BMX raddoppiano e oltre al tradizionale Racing, viene introdotta per la prima volta la disciplina del Freestyle. Andiamo quindi a scoprire i criteri di qualificazione per l’appuntamento a cinque cerchi. QUANTI ATLETI PARTECIPANO alle Olimpiadi: Per la BMX Racing saranno presenti 48 atleti (24 donne e 24 uomini), mentre per la BMX Freestyle 18 atleti (9 donne e 9 uomini). Il Giappone, in quanto paese ...