Un 'Distretto del cibo' per rilanciare lo sviluppo dell'Umbria : Oltre a poter visitare gli stand di prodotti tipici tra le vie e le cantine del borgo, ci saranno degustazioni gratuite, educational, escursioni, canti popolari, animazioni e spettacoli per bambini, ...

Turismo spaziale : il Distretto Aerospaziale della Campania si candida a diventare un punto di riferimento internazionale : Nell’ambito del nuovo mercato del Turismo spaziale, il Distretto Aerospaziale della Campania si candida a diventare un punto di riferimento internazionale per mezzi e tecnologie destinati a voli suborbitali: i velivoli saranno ipersonici, settore strategico per il Dac che sta investendo con un’offerta innovativa e altamente tecnologica, tanto da indicarla nell’ambito delle attività progettuali della RIS3 Campania, ossia la ...

Valentina Tilgher : 'Il Distretto Urbano del Commercio apre le porte alla partecipazione' : ... costruire un sistema di governance, di competenze e di conoscenze per lo sviluppo del Distretto; realizzare una politica organica di valorizzazione del Commercio nel tessuto Urbano; promuovere l'...

Lecce - Il Distretto dell'Innovazione presenta la Smart Working Week : 21 - 25 maggio eventi gratuiti e free desk : Giovedì 24 alle 17.30 si continua con il DigitalDrink – Bitcoin, Altcoin e I.C.O: scopri i segreti del mondo delle criptovalute organizzato da Sellalab. Venerdì 25 a chiusura della settimana dello ...

USA - bene l'attività manifatturiera nel Distretto di Philadelphia : Teleborsa, - Migliora più delle attese l'andamento del settore manifatturiero di Philadelphia negli Stati Uniti . A maggio l 'indice relativo all'attività manifatturiera del distretto Fed di ...

Porto San Giorgio. Il Distretto Turistico del "Fermano" ha gettato le basi operative per il Consorzio Turistico : Il turismo, in questo scenario, rappresenta dunque un'importante occasione, forse l'unica, di rilancio complessivo dell'economia regionale. Siamo dinanzi a una grande opportunità per tutti noi ...

Si punta al rilancio del Distretto lattiero caseario di Ragusa : Si è parlato del futuro del distretto anche alla luce di quanto ha dichiarato giorni fa il presidente della Regione Musumeci

Accordo di cooperazione fra Confindustria Tunisia ed il Distretto della Pesca siciliano : ... dell'agro-alimentare e dell'artigianato fra piccole e medie imprese, con il supporto di istituzioni scientifiche e Università, secondo i principi della green , blue e bio-economy e dell'economia ...

Cilento e Alburni - l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Salerno candida Castelcivita a Distretto del Cibo : A chiudere l'incontro è stato Eugenio del Toma, Primario Emerito Diabetologia Dietologia, nonché Specialista in Scienza dell'Alimentazione e in Gastroenterologia. «Un sentito ringraziamento - ...

Aversa - concerto benefico per il 'Sagliano' : iniziativa del Distretto Turistico - : Il presidente Spezzaferri, intende, con l'occasione, aprirsi al mondo dell'associazionismo Aversano in modo da sviluppare quella rete di collaborazioni necessarie al buon esito di tali iniziative, ...

Vino : Comuni e Consorzio danno vita al Distretto rurale del Chianti : Nonostante il peso degli anni, trecento per l’esattezza, il Gallo Nero, non teme la vecchiaia. Anzi allunga lo sguardo verso il futuro, svolazza sicuro tra le altezze dei campanili e mette l’ingegno di campagna, quello che fa leva sui valori della saggezza e della determinazione, al servizio delle mille anime di un territorio in continuo movimento. Tagliato il traguardo dei tre secoli di vita, sette Comuni della Toscana compiono un ...

Giuseppe Acierno confermato presidente del Distretto tecnologico aerospaziale : ... Scienza, Ingegneria, Tecnologia e Matematica, . Al progetto hanno aderito quest'anno 150 classi con circa 3000 studenti. Nell'arco del triennio 2015-2017 il DTA ha contribuito alle iniziative del ...