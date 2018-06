Ultimi episodi di Blue Bloods 7 su Rai2 | anticipazioni 10 e 16 giugno | Erin e Anthony a

Il finale di Lethal Weapon 2 con l’addio all’amata coppia : anticipazioni Ultimi 4 episodi del 15 giugno : La lunga cavalcata con Lethal Weapon 2 si concluderà la prossima settimana, il 15 giugno, con ben 4 episodi, gli ultimi di questa stagione. La coppia Riggs-Murtaugh è destinata a dividersi dopo tutto quello che è successo e l'annuncio dell'addio di Clayne Crawford ormai è ufficiale. A causa di una serie di comportamenti violenti e molesti, l'attore è stato allontanato dal set e dalla serie e nella terza stagione, al momento composta da dieci ...

Suits - in Italia gli Ultimi episodi della serie con Meghan Markle : Sono in onda dal 4 giugno sulla piattaforma di Premium Stories gli episodi conclusivi della settima stagione di Suits . Il dramma legale di grande successo in America, e molto apprezzato anche in ...

Shadowhunters cancellato - niente quarta stagione : gli Ultimi episodi slittano al 2019 : Shadowhunters cancellato: con questa notizia, i fan italiani hanno appreso il destino della loro serie preferita. Freeform ha deciso di non rinnovare lo show per una quarta stagione, terminando così le vicende di Clary e dei suoi amici prima del previsto. Dopo il primo blocco di episodi della terza stagione, la seconda tranche era inizialmente prevista per agosto. Con la cancellazione, il network americano ha deciso di slittare gli ultimi ...

Gli Ultimi episodi di The Sinner sul 20 : cosa è successo quella notte? Anticipazioni 10 giugno : Il gran finale è ormai alle porte e gli ultimi episodi di The Sinner andrà in onda sul 20 la prossima settimana, il 10 giugno, nel prime time. La verità su quello che è successo quella notte verrà presto a galla e travolgerà la stessa Cora Tannetti che in questi anni ha "dimenticato" tutto per proteggere sé stessa e non solo. Toccherà al detective Ambrose concludere la sua corsa contro il tempo prima che sia troppo tardi e portando Cora ...

L’ultimo capitolo di The Americans arriva in Italia : gli Ultimi dieci episodi al via dal 4 giugno : A pochi giorni di distanza dalla messa in onda Usa di The Americans, l'ultimo capitolo è pronto a conquistare il pubblico Italiano tirando le somme dello spy drama più seguiti degli ultimi anni. Gli ultimi dieci episodi prenderanno il via proprio domani, 4 giugno, su Sky con un singolo episodio a settimana. La Guerra Fredda vista attraverso le vite di due agenti russi del Kgb che vivono sotto copertura proprio negli Usa, ha saputo conquistare ...

Dark Polo Gang la serie - gli Ultimi 3 episodi su TimVision : Dopo aver segnato il record assoluto di visualizzazioni sulla piattaforma di TIM, “Dark Polo Gang – La serie”, l’ultima produzione originale di TimVision, coprodotta con Oplon Film in associazione con Ring Film, scritta da Carlo Salsa e Federico Lodoli, diretta da Carlo Lavagna e Tommaso Bertani, arriva al suo season finale. Domani, allo scoccare della mezzanotte tra giovedì 24 e venerdì 25 maggio, verranno infatti rilasciati in esclusiva ...

Anticipazioni Ultimi episodi di Lucifer 3 - su Fox il 28 maggio : trame e programmazione americana : Stanotte, il network americano Fox manderà in onda gli ultimi episodi di Lucifer 3, ovvero i due bonus prodotti per la quarta stagione, in caso la serie fosse stata rinnovato. L'annuncio era stato dato qualche settimana fa, e ora i fan di tutto il mondo si stanno organizzando al meglio sui social a suo di #SaveLucifer per guardare la diretta e fare un ultimo tentativo nel salvare la serie. Si intitolano "Boo Normal" e "Once Upon a Time" gli ...

Gli Ultimi episodi de Il Miracolo già on demand per i vecchi abbonati Sky : finale deludente? : Da giorni ormai gli abbonati Sky attendono con ansia di vedere gli ultimi due episodi de Il Miracolo e in molti pensavano che dovessero aspettare martedì prossimo per farlo, ma non sarà così. Giudo Caprino e il cast della serie tv firmata, con successo, da Niccolò Ammaniti è già disponibile nella sezione on demand del vostro decoder già dalla tarda serata di ieri. Gli episodi 7 e 8 dal titolo "Mea culpa" e "Quota legittima" potrebbero ...

Hawaii Five-0 8 su Rai2 - anticipazioni Ultimi episodi del 24 maggio prima della pausa : quando torna la serie? : Ultimo appuntamento (almeno per ora) con la squadra di Hawaii Five-0 8 su Rai2. Infatti, a quanto si legge sulla Guida TV di RaiPlay, la prossima settimana non vi è traccia della serie nella programmazione. Il procedural targato CBS quindi si ferma con il terzo e quarto episodio dell'ottava stagione, per poi riprendere, si spera, in piena estate, se non in autunno. Si intitola “Lezioni di pianoforte” l'episodio 8x03 di Hawaii Five-0 8, in cui ...

Il Capitano Maria - gli Ultimi due episodi in onda 21 e 22 maggio : anticipazioni terza puntata : Dopo l’esordio boom con oltre 7 milioni di telespettatori, lunedì 21 maggio in prima serata su Rai1 va in onda la terza puntata de Il Capitano Maria, la nuova serie tv in quattro puntate con Vanessa Incontrada nei panni della protagonista. La Rai ha scelto di sfruttare l’onda degli ascolti che dire positivi è dir poco per accostare gli ultimi due episodi, che vanno in onda in due giorni consecutivi: il terzo appunto lunedì 21 ...

Revenge 5 non ci sarà - Ultimi episodi su Rai4 : le ragioni della cancellazione e l’idea per uno spin-off su Nolan Ross : Revenge 5 non ci sarà. Mentre gli utenti di Rai4 stanno guardando gli ultimi episodi della quarta stagione, la storia di Emily Thorne si è concluderà domani pomeriggio, con l'ultimo appuntamento sulla rete italiana. Ma quali sono i motivi della cancellazione? La serie targata ABC è andata in onda dal 2011 al 2015. Inizialmente, Revenge è stato un successo per il network americano, conquistando all'incirca 8-10 milioni di spettatori nella sola ...

Ultimi episodi di Hawaii Five-0 7 su Rai2 il 17 maggio - poi l’ottava stagione : trama e programmazione : Gli Ultimi episodi di Hawaii Five-0 7 su Rai2 andranno in onda eccezionalmente il 17 maggio. Le vicende della squadra di Danny e Steve si concludono stasera con la settima stagione per dar spazio all'ottavo capitolo della serie. Infatti, da martedì prossimo, la rete trasmetterà in prima assoluta per l'Italia, i nuovi episodi. Si intitola “Shukran” l'episodio 7x24, di cui vi riportiamo la sinossi ufficiale: Quando McGarrett riceve una ...