Uccide la moglie con una coltellata al petto

Milano : Uccide moglie con 29 coltellate - appello conferma 18 anni carcere : Milano, 6 giu. (AdnKronos) – La corte d’Assise d’appello di Milano ha confermato la condanna a 18 anni di carcere per Luigi Messina che il 15 gennaio 2017 ha ucciso la moglie Rossana Belvisi, 50 anni, con 29 coltellate. Una conferma che ha scongiurato la richiesta a una condanna più lieve (12 anni) proposta dalla difesa dell’imputato, sostenendo che l’ex guardia giurata di 53 anni ha collaborato alle indagini. ...

Milano : Uccide moglie con 29 coltellate - appello conferma 18 anni carcere (2) : (AdnKronos) - Fuori dal tribunale di Milano, decine di donne hanno dato vita a un presidio di solidarietà nei confronti della vittima e della figlia: "Siamo tutti Rossana", i cartelloni mostrati ai passanti per chiedere pene più severe per i femminicidi. "E' stata una manifestazione simbolica import

Ome - Uccide la moglie e si toglie la vita/ Brescia - sanguinoso omicidio-suicidio : aveva disagi psicologici : Ome, uccide la moglie e si toglie la vita: tragedia nel Bresciano, con un romeno di 52 anni che ha commesso un omicidio-suicidio, aveva disagi psicologici(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 10:11:00 GMT)

La tragedia di Ome : Uccide la moglie a coltellate - poi si toglie la vita con i farmaci : Quella che si sono trovati davanti i carabinieri era una scena terribile: uno di fianco all'altra, in un bagno di sangue, cocci di vetro e bottiglia per terra, il coltello usato per uccidere prima lei e poi per cercare di...

BRESCIA - Uccide moglie E SI TOGLIE LA VITA/ Ultime notizie - la scientifica nell'appartamento : Ome, BRESCIA: 50enne UCCIDE la MOGLIE e poi si suicida nell'appartamento di famiglia. Ennesima tragedia, il figlio dà l'allarme: indagano i carabinieri della Franciacorta, giallo su movente(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 00:23:00 GMT)

Brescia - Uccide moglie e si toglie la vita/ Ultime notizie - il figlio ha dato l'allarme : Ome, Brescia: 50enne uccide la moglie e poi si suicida nell'appartamento di famiglia. Ennesima tragedia, il figlio dà l'allarme: indagano i carabinieri della Franciacorta, giallo su movente(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 21:56:00 GMT)

BRESCIA - Uccide moglie E SI TOGLIE LA VITA/ Ultime notizie - omicidio-suicidio a Ome “picchiata e accoltellata” : Ome, BRESCIA: 50enne UCCIDE la MOGLIE e poi si suicida nell'appartamento di famiglia. Ennesima tragedia, il figlio dà l'allarme: indagano i carabinieri della Franciacorta, giallo su movente(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 20:00:00 GMT)

Brescia - sgozza la moglie e si Uccide : 19.57 Omicidio-suicidio a Ome,in provincia di Brescia. Un uomo romeno ha ucciso la moglie, 50 anni, anche lei sua connazionale, e poi si è tolto la vita. La tragedia è avvenuta all'interno del loro appartamento. A lanciare l'allarme è stato il figlio della coppia. L'uomo ha utilizzato un coltello da cucina per commettere sia l'omicidio sia il suicidio. Stando a una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era da tempo affetto da problemi ...

Uccide la moglie a coltellate e si suicida : Ha ucciso la moglie accoltellandola più volte, poi ha rivolto l'arma contro di sé e si è tolto la vita. E' accaduto a Ome, comune del bresciano, a una coppia di origine romena. Secondo le prime ...

Uccide la moglie a coltellate e si suicida : Milano, 4 giu. (AdnKronos) – Ha ucciso la moglie accoltellandola più volte, poi ha rivolto l’arma contro di sé e si è tolto la vita. E’ accaduto a Ome, comune del bresciano, a una coppia di origine romena. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che tra i due, 50 anni lei, 57 lui, non ci fossero particolari problemi. Si erano trasferiti in Italia circa 8 anni fa. La donna da tempo lavorava come badante.A scoprire ...

Brescia : Uccide la moglie a coltellate e poi si toglie la vita (2) : (AdnKronos) – A scoprire l’accaduto il figlio della coppia, un giovane che vive in un comune vicino a Ome. Non ricevendo notizie dei genitori da un paio di giorni, si è insospettito e ha provato a chiamare i datori di lavoro della madre. Questi hanno confermato che la donna non si era presentata al lavoro, così ha deciso di raggiungere l’abitazione della coppia per verificare che cosa stesse succedendo.L’appartamento ...

