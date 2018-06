TV | Rai5 | “Nilo | re dei fiumi” | le montagne della Luna

meteoweb.eu

(Di domenica 10 giugno 2018) È il fiume più lungo del mondo e lungo il suo corso ha ospitato una delle più affascinanti civiltà del passato, prima di diventare una risorsa economica fondamentale per molti paesi dell’Africa contemporanea. È il Nilo, protagonistaserie in tre episodi, re dei, che Rai Cultura trasmette da lunedì 11 giugno alle 14.55 su. Ciascun episodio è dedicato a una delle macro regioni che il Nilo attraversa nel suo percorso dalle sorgenti tra Uganda e Repubblica Democratica del Congo al Mar Mediterraneo, per un racconto visivamente spettacolarevita sulle sponde di quello che è riconosciuto come il ‘re dei fiumi’. Piante, animali e habitat diversi, cascate maestose einesplorate, tradizioni religiose e culture remote trovano spazio in ogni puntata, insieme a questioni legate allo sfruttamento delle risorse idriche, intorno alle quali gira ...