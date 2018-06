TV | Rai5 | “Artico selvaggio” svela i segreti dell’Islanda | terra di fuoco e ghiaccio

meteoweb.eu

(Di domenica 10 giugno 2018) Nata dale scolpita dal, l’Islanda è unadagli ambienti estremi dove si trovano alcune delle creature più rare e spettacolari del pianeta. Il secondo episodio della serie, in onda domenica 10 giugno alle 14.50 su, descrive il corso delle stagioni in questo luogo selvaggio per scoprire i suoi aspri paesaggi e la sua fauna fuori dal comune, dalla volpe artica alla più grande colonia di pulcinelle di mare. Anche le acque intorno all’isola accolgono creature straordinarie, i cosiddetti giganti dell’oceano: 15 specie di balene e delfini, tra cui le megattere, la famigerata orca e l’animale vivente più grande del mondo, la balena blu. A dispetto della latitudine, le acque costiere dell’isola non ghiacciano grazie alla calda corrente del Golfo. Poco distanti, le isole Svalbard, per la maggior parte dell’anno coperte dal...