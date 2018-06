TV | Rai5 | a “Isole | prodigi dell’evoluzione” le bellezze di Madera | terra dei fiori

meteoweb.eu

: TV Rai5: “Isole: prodigi dell’evoluzione” alla scoperta del Madagascar - #Rai5: #“Isole: #prodigi - zazoomnews : TV Rai5: “Isole: prodigi dell’evoluzione” alla scoperta del Madagascar - #Rai5: #“Isole: #prodigi -

(Di domenica 10 giugno 2018)deidove il tempo non si è mai fermato e rifugio per specie altrimenti estinte,è la maggiore delle isole che compongono l’omonimo arcipelago. A questo arcipelago e alla sua flora è dedicato il terzo e ultimo documentario della serie, in onda lunedì 11 giugno alle 14.05 su. Cuore pulsante di questi luoghi è la foresta di alloro, che milioni di anni fa ha messo radici in un ricco terreno vulcanico. L'articolo TV,: a “Isole:dell’evoluzione” ledideiMeteo Web.