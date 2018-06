TV | Rai3 | le inchieste di “Report” | dall’incidente ferroviario di Pioltello all’identità

TV - Rai3 : l’economia circolare tra le nuove inchieste di Report : Lunedì 28 maggio nuovo appuntamento con Report, alle 21.15 su Rai3. Tra le inchieste della settimana: ECONOMIA circolare (di Alessandra Borella). “Dalla culla alla culla”, come dice il guru dell’economia circolare Walter Stahel: un’economia “pensata per potersi rigenerare da sola” in un processo di riciclo virtuoso. Così, con i fondi di caffè si può produrre di tutto e dai pannolini usati nascono mollette da bucato, la ...