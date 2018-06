TV | Rai3 | “FuoriTg” | vita sana in corpore sano

TV - Rai3 : a “Fuoritg” il gioco d’azzardo e la ludopatia : Slot machine vietate ad Anacapri, ma non a Capri. In Piemonte c’è una disposizione regionale per limitare il gioco d’azzardo. Sono i primi effetti dell’intesa tra Stato, Regioni e Comuni, che si impegnano a dimezzare in 3 anni i punti gioco. Trattandosi, però, di un’intesa e non di una legge, ogni ente locale decide autonomamente come tener fede all’impegno preso. La ludopatia è un’emergenza sociale che coinvolge milioni di persone di ogni ...

TV - Rai3 : a “FuoriTg” spazi da recuperare : Lunedì 28 maggio FuoriTg sarà in diretta dal Macro a Testaccio. L’ex mattatoio di Roma è stato trasformato in spazio pubblico che ospita un museo e una serie di attività sociali. Sono tanti gli esempi di ex caserme, carceri, fabbriche, fornaci, ospedali e conventi tornati a nuova vita ma restano ancora troppi gli edifici riconosciuti come beni comuni dunque utili alla collettività e che invece sono ancora abbandonati. FuoriTg ne parlerà con ...

TV - Rai3 : a “FuoriTg” il primo villaggio Alzheimer in Italia : Un’esclusiva di FuoriTg, nella puntata di lunedì 7 maggio, alle 12.25 su RAI3: per la prima volta le telecamere entrano nel primo villaggio Alzheimer in Italia, a Fidene, alle porte di Roma. Una piccola città, dove gli abitanti possono affrontare la vita quotidiana in un ambiente protetto. Supermercati, ufficio postale, tutti i servizi a dimensione di malato e gestiti dallo stesso personale sanitario: una delle iniziative per far fronte a ...