TV | Rai2 | a “Sereno Variabile Estate” le bellezze di Sorrento | affascinante cittadina

meteoweb.eu

: Cari amici, le #bellezze e le #peculiarità del nostro #comune le vedremo #Domenica #17Giugno alle 13.45 su Rai2 nel… - FilippoDrago : Cari amici, le #bellezze e le #peculiarità del nostro #comune le vedremo #Domenica #17Giugno alle 13.45 su Rai2 nel… - FilippoDrago : Cari amici, le #bellezze e le #peculiarità del nostro #comune le vedremo #Domenica #17Giugno alle 13.45 su Rai2 nel… -

(Di domenica 10 giugno 2018) Nuovo appuntamento con SerenoEstate, il programma di viaggi, turismo e vacanze condotto da Osvaldo Bevilacqua. Protagonista della puntata in onda domenica 10 giugno alle 13.45 susaràcostiera della Penisola omonima che si affaccia sul Golfo di Napoli. Tanti gli spunti e le iniziative che verranno suggeriti a chi volesse trascorrere un week end o un soggiorno in questa località, a partire dalla cucina con i virtuosismi acrobatici del pizzaiolo Giovanni De Gregorio e le note intonate da Irene Cacace, chef sui generis, mentre prepara gli “scialatelli ai frutti di mare”. E tante anche le curiosità proposte, come la visita nella splendida suite intitola a Luciano Pavarotti, in quello stesso albergo dove Lucio Dalla trovò ispirazione per scrivere la sua indimenticabile Caruso. Con il Tour dei limoni si andrà alla scoperta di uno storico ...