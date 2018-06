TV | Rai1 | “Lineablu” e le avventure degli esploratori del blu

meteoweb.eu

(Di domenica 10 giugno 2018) Il viaggio di Donatella Bianchi sulle coste e i mari più belli della nostra penisola raddoppia e va in onda anche la domenica mattina. Domenica 10 giugno alle ore 8.20 sule telecamere di Lineablu entreranno nella casa di un grande esploratore del mare, Alberto Luca Recchi, l’uomo che ha fotografato gli abissi di tutto il mondo e che per primo ha organizzato una spedizione per cercare gli squali nel mediterraneo. Tra esperienze personali, ricordi di spedizioni avventurose e incontri ravvicinati con animali leggendari come lo squalo bianco, le balenottere del mediterraneo, o con quei gigantiabissi che sono i capodogli, si mostrerà la bellezza mozzafiatoabitanti del profondo blu. Poi ci si immergerà in un branco di squali con una delle più importanti studiose di oceani del mondo, Sylvia Earle. Al largo dell’isola di Lampedusa si seguiranno le balene in quelle loro rotte ...