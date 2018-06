Tutte le donne di Cassel

In Spagna nasce il "governo delle donne" : sono 11 su 17 - e Tutte in ruoli chiave : La Spagna volta pagina, il nuovo primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha presentato ieri il suo governo a maggioranza femminile. Su 17 ministri, 11 sono donne. Arrivato al potere venerdì, dopo la caduta del...

Nainggolan : “Tutte le donne mi vogliono e a volte è difficile dire di no. Mia moglie? La cosa importante è non far uscire nulla” : Radja Nainggolan si è confessato durante il Gert Late Night, un talk show in onda su un canale televisivo fiammingo. E la sua è stata una confessione realmente senza filtri: “Tutte le donne mi vogliono, è vero, è un pensiero che mi sbattono in faccia. A volte è difficile dire di no. Mia moglie? Devi negare fino alla morte, certe cose non puoi certo renderle pubbliche. Se fai una passeggiata o vai ad una festa e improvvisamente vieni ...

Roma - senti Nainggolan : “Tutte le donne mi vogliono. I gay? Esistono - ma…” : Roma, senti Nainggolan- Radja Nainggolan, intervistato ai microfoni della tv belga, sul programma “Gert Late Night”, ha sottolineato alcune tematiche extra-calcio, anche piuttosto “elettrizzanti”. “TUTTE LE donne MI VOGLIONO” Il centrocampista giallorosso ha sottolineato: “Tutte mi vogliono, me lo fanno vedere davanti agli occhi. A volte è difficile dire di no. Anche se sono sposato? […] L'articolo ...

Uomini e Donne/ Tutte le coppie della nuova edizione : ecco chi sta ancora insieme (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Quali sono le coppie dell'edizione 2017/18 che stanno ancora insieme dopo la scelta? ecco Tutte le novità(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 07:35:00 GMT)

Tutte le fake news sulla Casa delle Donne : La Casa Internazionale delle Donne è al centro di un contenzioso con la giunta Raggi per il debito accumulato negli anni sull'affitto dei locali a via della Lungara. Francesca Koch, presidente del Direttivo della Casa, ribadisce che circolano troppe fake news sulla istituzione, sulle sue finalità e

Teatro Manzoni. "Tutte a casa - la guerra delle donne - " dal 24 maggio al 27 giugno 2018 : Orario spettacoli: dal martedì al venerdì ore 21, sabato ore 17-21. Domenica ore 17.30, lunedì riposo. 2 giugno ore 17. martedì 12 giugno ore 19, giovedì 14 giugno ore 17-21. Biglietto intero euro 25,...

Donne e solidarietà : Tutte in auto per la Sabina : Un evento automobilistico di solidarietà in rosa. Il 3 giugno in Sabina scatta Donna Sprint, un raduno solidale con equipaggi composti esclusivamente da Donne. La manifestazione, all'insegna della ...

Aborto - 40 anni dopo la 194. La storia del reparto occupato all’Umberto I di Roma : “Tutte donne - applicavamo la legge” : È la notte tra il 21 e il 22 giugno del 1978. Un gruppo di attiviste, infermiere e lavoratrici del Policlinico Umberto I di Roma, insieme a cinque donne che devono abortire, entra alla clinica ostetrica. E occupa un reparto chiuso del secondo piano, con 15 posti letto, camera operatoria e utilizzabile: “Per applicare una legge che ormai era dello Stato e che non trovava applicazione in nessuna parte d’Italia”, racconta oggi Graziella Bastelli, ...

AMANDA LEAR/ "Dicevano che non ero una donna vera. Oggi Tutte le donne sono come me" (L'Intervista) : AMANDA LEAR, protagonista de L'Intervista di Maurizio Costanzo: la sua vita da modella, attrice e cantante ma soprattutto musa ispiratrice di Salvador Dalì.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 11:30:00 GMT)

Amanda Lear : «Oggi - le donne - Tutte maschili come me» : Che Amanda Lear e David Bowie fossero amici, colleghi stimati, è cosa risaputa. Che il Duca Bianco sia stato il primo a credere nel suo talento, invece, un po’ meno. «David era tenero, attraente, intelligente. Un grande artista, ma anche molto tormentato», racconta Amanda a Maurizio Costanzo nel corso della nuova puntata de L’Intervista, in onda lunedì 21 maggio in seconda serata su Canale 5. «È stato il primo a credere in me come ...

Amanda Lear a L'Intervista : "Ancora adesso i ragazzi mi dicono 'Quanto sei bona!'. La mia ambiguità? Oggi Tutte le donne sono così..." : Amanda Lear sarà la protagonista della prossima Intervista di Maurizio Costanzo, nel programma omonimo di Canale 5 che andrà in onda lunedì 21 maggio 2018, in seconda serata.L'artista di origini francesi, che nella sua carriera si è misurata come modella, cantante, attrice, scrittrice, pittrice e conduttrice, 71 anni, durante L'Intervista, ha affrontato argomenti già noti che la riguardano: l'ambiguità che ha caratterizzato tutta la sua ...

Gf - Luigi Favoloso entra in studio : "Chiedo scusa a Tutte le donne" : Luigi Favoloso ha lasciato la casa del Gf Nip , la produzione ha deciso di squalificarlo per 'una orrenda frase sessista'. E una volta arrivato da Barbara D'Urso , la conduttrice lo ha pregato di ...

Maria De Filippi - a Uomini e Donne il raptus di Paolo Crivellin : 'Nonostante Tutte queste cazz***...' : Toni che, a Maria De Filippi , piaceranno il giusto. Si parla di Uomini e Donne e della rivalità tra Paolo Crivellin e Nilufar Addati , con la seconda che criticò pesantemente il tronista, affermando: ...

I movimenti delle donne a Cannes : «La nostra lotta è per Tutte» : Dal ministro della commissione europea Mariya Gabriel alle «nostre» Jasmine Trinca e Ginevra Elkann per Dissenso Comune, passando per le attiviste di Time’s Up e le neo-nate francesci di 5050×2020, fautrici della manifestazione di sabato sul red carpet della Croisette. I movimenti femminili di tutto il mondo, nati dopo lo scoppio della bomba Weinstein, si son riuniti per la prima volta a Cannes. Per discutere di temi comuni e strategie. Ma ...