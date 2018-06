Tutelare i coralli bianchi di Santa Maria di Leuca

ilgiornale

: Giornata Oceani: MedReAc, tutelare i coralli del Mar Ionio - Ambiente & Energia - ROSACANINACLUB : Giornata Oceani: MedReAc, tutelare i coralli del Mar Ionio - Ambiente & Energia - mauneobux : #News #Ambiente Giornata Oceani: MedReAc, tutelare i coralli del Mar Ionio - gflorea : RT @LaGazzettaWeb: Si trova nel Mar Ionio, a largo di Santa Maria di Leuca, la più grande comunità di #corallibianchi attualmente conosciut… -

(Di domenica 10 giugno 2018) Obiettivo principale di questa politica è la tutela dei, principali habitat per gamberi, granchi, cirripedi, stelle, spugne e pesci in genere. Ma non solo. Come si legge sempre sul sito della ...