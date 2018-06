Tuffi | Coppa del Mondo Wuhan 2018 | ultima giornata nel segno della Cina

Tuffi - Coppa del Mondo Wuhan 2018 : è grande Italia! Bertocchi-Verzotto secondi nel sincro misto : Penultima giornata nella Coppa del Mondo a Wuhan. Finalmente è grande Italia con un fantastico secondo posto di Elena Bertocchi e Maicol Verzotto nella gara del sincro misto dal trampolino. Una vittoria andata alla coppia padrone di casa formata da Hang Wang e Zheng Li, che hanno concluso con il punteggio totale di 337.95 punti. Nessuno come i due cinesi, che nei tre Tuffi liberi hanno totalizzato sempre più di 75 punti e hanno dominato la ...

Tuffi – Coppa del Mondo FINA - ottavo posto nel sincro per la coppia azzurra Batki-Pellacani : Nella quarta giornata della Coppa del Mondo FINA di Tuffi, la coppia azzurra formata da Batki e Pellacani ha chiuso all’ottavo posto nel sincro Quarta giornata della Coppa del Mondo FINA di Tuffi in corso di svolgimento a Wuhan, in Cina, fino a domenica 10 giugno. La coppia azzurra Noemi Batki (Esercito/Triestina Nuoto) e Chiara Pellacani (MR Sport F.lli Marconi) è ottava nella FINAle della piattaforma 10 metri sincro con 280.26 punti. ...

Tuffi - Coppa del Mondo Wuhan 2018 : show cinese - Batki/Pellacani ottave nel sincro dalla piattaforma : Quarta giornata di gare nella tappa di Coppa del Mondo 2018 di Tuffi a Wuhan (Cina) e ancora gli atleti di casa in grande evidenza. Nella finale del trampolino maschile (3 metri) autentico show dell’accoppiata Siyi Xie/Yuan Cao che hanno ottenuto punteggi fantascientifici: 557.60 per il primo e 544.60 per il secondo. Rotazioni con media di 9.0 e 8.5 per i due tuffatori asiatici a testimonianza del loro strapotere in questa specialità. ...

Tuffi - Coppa del Mondo Wuhan 2018 : Lorenzo Marsaglia in semifinale dai 3m - Giovanni Tocci solo 25° nelle eliminatorie : Terza giornata di gare nella tappa di Coppa del Mondo 2018 di Tuffi, a Wuhan (Cina). nelle eliminatorie del trampolino 3 metri, riservate agli uomini, il nostro Lorenzo Marsaglia ha conquistato l’accesso alle semifinali, che si disputeranno domani, ottenendo l’undicesimo punteggio di 417.25. Una prestazione regolare quella dell’azzurro, quasi sempre sopra i 70 punti, con il miglior score ottenuto sul triplo e mezzo rovesciato ...

Tuffi - Coppa del Mondo 2018 : la Cina inizia con una tripletta - azzurri sottotono : La Cina si prende la scena nella prima due giorni della Coppa del Mondo di Tuffi a Wuhan. La nazione padrone di casa ha conquistato la vittoria nelle tre gare finora disputate (team event, sincro misto dalla piattaforma e sincro maschile dal trampolino). Un inizio invece non molto positivo per i colori azzurri, con l’Italia che ha collezionato un nono e due dodicesimi posti. Nel sincro maschile dai 3 metri il successo è andato alla coppia ...