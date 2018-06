Trump twitta e il G7 va in frantumi Cosa è successo e perché

Al G7 sono volati gli stracci - con Trump che non firma l'accordo e twitta dall'aereo : Pochi minuti dopo il comunicato congiunto che era stato approvato dagli altri leader dei Grandi del Mondo, Trump si è lanciato in una bordata di Twitter, da bordo dell'Air Force One; e ha ritirato la ...

G7 - Conte : "L'Italia lavora per rimuovere le sanzioni ai russi". E Trump twitta : "Farà un gran lavoro" : Il tweet di Donald Trump arriva quando il G7 in Canada sta ormai volgendo al termine. 'Ho appena incontrato il nuovo premier italiano Giuseppe Conte , una gran brava persona, lo accoglierò a ...

E il premier twitta l'Ansa su Trump : Il tweet del premier Giuseppe Conte con la pagina 'Mondo' di Ansa.it per citare la notizia della proposta di Trump della Russia nel G8. Notizia commentata con favore da Conte. Sono d'accordo con il Presidente @realDonaldTrump : la Russia dovrebbe ...

"Potrei darmi la grazia da solo - ma non ho fatto nulla di male". Trump twitta contro il Russiagate : "Come affermato da numerosi esperti legali, ho l'assoluto diritto di graziare me stesso. Ma perché dovrei farlo se non ho fatto nulla di sbagliato?". Lo afferma Donald Trump, in un tweet, in relazione all'inchiesta sul Russiagate. Rudy Giuliani, legale del presidente, ha dichiarato che Trump formalmente avrebbe la facoltà di graziare se stesso. L'atto però – avverte l'avvocato – scatenerebbe con tutta ...

Usa - Trump twitta foto con Kim Kardashian alla Casa Bianca : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ricevuto alla Casa Bianca Kim Kardashian West. La Kardashian ha chiesto l'incontro per sostenere la richiesta di grazia a favore di Alice Marie ...

Siria - allerta Ue di 72 ore su voli di linea. Trump twitta : «preparati Russia - arrivano i missili» : Eurocontrol ed Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) hanno diramato un'allerta sulle rotte aeree del Mediterraneo orientale. L’ambasciatore russo in Libano ha detto che qualsiasi missile americano lanciato in Siria sarà abbattuto...