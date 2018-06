Singapore - incontro Trump-Kim Jong-un<br>L'arrivo dei leader e le misure di sicurezza : ...

Trump contro tutti - foto simbolo del G7 : (AdnKronos) – Ci sono state centinaia, se non migliaia, di foto scattate al G7. Ma una in particolare è diventata virale, si legge sul ‘Washington Post’. Nell’immagine la cancelliera tedesca Angela Merkel, che l’ha pubblicata per prima sul suo profilo Instagram, è in piedi dietro a un tavolo lungo e stretto: mani appoggiate sul piano, fissa il presidente Trump che si trova dall’altra parte. “Secondo ...

Vertice di Singapore : tutto pronto per l'incontro fra Trump e Kim Jong un : ... il presidente statunitense sta infatti insistendo da giorni, e al G7 ha lo ha ribadito, sul rientro di Mosca nel Gruppo dei paesi maggiomente industrializzati al mondo. Putin ha poi ricordato che ...

Corea del Nord-USA : la denuclearizzazione al centro dello storico incontro Trump-Kim Jong-un : 1/32 ...

DIARIO USA/ Squadre di football contro l'inno per colpire Trump - ma così perdono tutti : Lotta a muso duro tra il mondo dello sport professionistico americano e Trump. Gli atleti non vogliono inginocchiarsi durante l’inno. Un no che costa caro. RIRO MANISCALCO(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 06:08:00 GMT)DIARIO USA/ Se nemmeno il basket cerca più la bellezza, siamo morti, di R. ManiscalcoDa Como al New York Times, di R. Maniscalco

L'incontro notturno e l'invito per il nuovo bilaterale fra Conte e Trump. E le tensioni Usa-Ue al G7 : Cronaca di una giornata che non fa altro che riaffermare le distanze tra i due grandi blocchi che compongono il Patto Atlantico. E l'irritazione malcelata per l'irritualità del presidente americano, ...

L’incontro con Macron lascia il “segno” (su Trump) : le foto della vigorosa stretta di mano : Dopo il bilaterale, i due leader si presentano davanti ai fotografi per il classico scatto di rito. Il presidente francese indugia nella stretta di mano e alla fine della lascia un segno evidente sul collega statunitense

Fiori nei cannoni per l'incontro Trump-Kim : "Mettete dei Fiori nei vostri cannoni": lo slogan pacifista è stato preso alla lettera a Singapore, dove in vista dello storico summit fra Donald Trump e Kim Jong Un, i cannoni della città-Stato sono stati riempiti di mazzi...

Putin apre all'incontro con Trump : l'incontro sarà a Vienna? : Non si sa ancora con certezza il luogo , potrebbe essere a Vienna, ma la cosa importante è che Donald Trump e Vladimir Putin si vedranno a breve per un faccia a faccia. I due leader, come ha reso noto ...

L'incontro tra Trump e Putin potrebbe avvenire in Austria : ...in terreno neutro e avrebbe chiesto a Kurz di preparare il terreno per un bilaterale a Vienna che 'porterebbe sullo scenario internazionale una delle più enigmatiche relazioni politiche del mondo'. L'...

Putin - 'pronto a incontro con Trump' : ANSA, - MOSCA, 9 GIU - Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che gli incontri con Donald Trump a margine dei summit internazionali sono stati "utili" ma che ora servono veri negoziati. "Trump - ...

Putin - 'pronto a incontro con Trump' : "L'unica domanda - ha aggiunto - ora è se la situazione politica interna negli Usa lo permetterà".

Come Singapore si sta preparando all’incontro tra Trump e Kim Jong-un : Con grandi misure di sicurezza, barriere fisiche nelle zone del summit e tacos e bevande a tema, per approfittarne e guadagnarci qualcosa The post Come Singapore si sta preparando all’incontro tra Trump e Kim Jong-un appeared first on Il Post.