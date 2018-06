Trump attacca Trudeau | «Gli Usa non appoggeranno il comunicato del G7»

Colpo di scena al G7 - Trump annulla tutto e attacca Trudeau : “Debole e disonesto” : L’unità del G7 è finita ieri sera, quando in Italia era passata da poco l’una di notte, con un tweet che il presidente Trump ha inviato direttamente dall’Air Force One che lo portava a Singapore: «Sulla base delle false dichiarazioni di Justin durante la sua conferenza stampa, e il fatto che il Canada sta imponendo massicce tariffe doganali ai nost...

G7 - Trump invita Conte alla Casa Bianca/ Il Washington Post attacca : “Donald sta minando i valori del vertice” : G7, è Trump vs Europa, il presidente USA conferma i dazi e chiama la Russia, l’UE si oppone, Conte si allinea. Giornata caldissima quella di ieri in Canada: oggi si prosegue ma...(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 12:08:00 GMT)

Conte con gli Usa : "Torni la Russia" - poi frena | Tusk attacca : " Trump sfida l'ordine mondiale" : Sul tema dei dazi, il presidente del Consiglio ha poi affermato: "Cercheremo di capirne le ragione e agiremo di conseguenza". Ma la linea della Ue è durissima: no al G8 con la Russia e Trump è una minaccia per l'ordine mondiale.

Trump attacca sul Russiagate - ho il potere di graziarmi

De Niro a Trump : Non ti voglio nei miei ristoranti/ Hollywood - la star attacca duramente il presidente Usa : De Niro a Trump: "Non ti voglio nei miei ristoranti". La star di Hollywood, cofondatore della catena Nobu, si scaglia duramente contro il presidente degli Usa. De Niro a Trump: "Non ti voglio nei miei ristoranti", nuovo duro attacco della celebre star di Hollywood nei confronti del presidente degli Stati Uniti d’America. “Non mi interessa cosa gli piace: se dovesse entrare in un ristorante mentre ci sono io, me ne andrei”, dopo ...