Trump a Singapore. Kim : mondo ci guarda : 14.39 Il presidente americano Trump è atterrato a Singapore dove martedì incontrerà Kim Jong-un per quello che è considerato uno storico incontro. Ad attenderlo alla base aerea di Paya Lebar, il ministro degli Esteri della città-stato, Vivian Balakrishnan. "Il mondo intero guarda a questo storico summit" ha detto Kim Jong Un durante l'incontro con il premier di Singapore. Al centro dei colloqui tra Kim e Trump la denuclearizzazione di ...

Summit Usa-Corea del Nord a Singapore/ Ultime notizie - Kim Jong-un prepara vertice con Trump : “siamo pronti” : vertice Usa-Corea del Nord a Singapore: Ultime notizie, in attesa del Summit fra Trump e Kim Jong-un di martedì 12 giugno 2018. Appello del Papa per la pace nelle Coree e sul nucleare(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 14:25:00 GMT)

G7 e Singapore - Trump manda a catafascio il Vertice con gli alleati. Ma ci prova con l’arci-nemico : A cose fatte, Donald Trump manda all’aria le conclusioni sbiadite e indolori d’un G7 che aveva già cercato di sabotare, ponendo in extremis la questione del ritorno della Russia fra “iGrandi” (che non era all’ordine del giorno). A lavori ultimati, il magnate presidente se la prende col padrone di casa, il premier canadese Justin Trudeau, “debole e disonesto” e straccia metaforicamente le conclusioni sul commercio internazionale. Le ...

Singapore - incontro Trump-Kim Jong-un<br>L'arrivo dei leader e le misure di sicurezza : ...

Singapore - summit Trump-Kim nell’hotel-bunker : costo 15 milioni. Nordcoreano usa aereo cinese e cambia numero volo : Singapore spenderà circa 15 milioni di dollari per organizzare lo storico summit in programma martedì tra il leader Nordcoreano Kim Jong-un e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Una somma frutto soprattutto della misure di sicurezza portate ai massimi livelli: rafforzata la presenza della polizia, i posti di blocco e le barriere di cemento poste a protezione delle “aree di evento speciale”. In particolare il ...

