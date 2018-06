Trooping the Colour 2018 | la prima volta di Meghan Markle al compleanno della regina

MEGHAN MARKLE AL Trooping the COLOUR 2018/ Foto : la moglie di Harry incanta alla sua prima parata : La prima volta di MEGHAN MARKLE al TROOPING The COLOUR 2018. La moglie del principe Harry e duchessa di Sussex alla parata per celebrare la Regina Elisabetta II. Un vero e proprio incanto: è così che molti hanno definito MEGHAN MARKLE alla sua prima presenza alla parata in onore della Regina Elisabetta II. La duchessa del Sussex ha fatto capolino al TROOPING the coluor 2018 in carrozza, ovviamente al fianco del suo novello marito, il ...

Trooping the Colour 2018 - i look di Meghan e Kate a confronto : Oggi in Regno Unito c’è aria di festa, in occasione delle celebrazioni per il compleanno della Regina Elisabetta. Trooping The Colour, questo il nome della parata, è una tradizione che si perpetua ormai da quasi tre secoli, tra uniformi militari per gli uomini e look elegantemente glamour per le donne. Per poi riunire tutti i reali sul celebre balcone di Buckingham Palace, compresa, oggi per la prima volta, Meghan Markle. LEGGI ...

Trooping the Colour 2018 - Meghan strega tutti e oscura anche Kate Middleton : Perfetta, impeccabile, bellissima: Meghan Markle ha stregato tutti durante il Trooping The Colour, il tradizionale evento per festeggiare il compleanno della Regina. La neo Duchessa di Sussex ha sfilato insieme al resto della famiglia reale, davanti a migliaia di sudditi che dalle prime luci dell’alba attendevano l’inizio della parata per poterla ammirare. E lei, stupenda e radiosa, non ha deluso le aspettative. Per l’occasione ...

George e Charlotte - tra capricci e linguacce al Trooping the Colour : Una volta c’erano le linguacce esilaranti di Harry e le smorfie annoiate di William, oggi sono George e Charlotte di Cambridge a farsi notare dal balcone di Buckingham Palace in occasione dei festeggiamenti per il compleanno della regina Elisabetta II, la loro «Gan-Gan», che sta per grand grandmother, bisnonna. In attesa che il fratello minore Louis, nato lo scorso aprile, si unisca al clan, lo vedremo di certo nel 2019, a un anno ...

Trooping the Colour 2018 - il nuovo look beauty di Meghan Markle : Sono trascorse appena tre settimane dalle nozze con il principe Harry d’Inghilterra, ma quella apparsa oggi al Trooping The Colour, la tradizionale parata che festeggia il compleanno della regina Elisabetta, è stata una Meghan Markle tutta nuova.-- Radiosa, appena tornata dalla luna di miele, prima in Canada e poi qualche giorno in un castello irlandese, la neo duchessa di Sussex ha rinnovato molto del suo beauty look, a partire dai ...

Trooping the Colour 2018 - la prima volta di Meghan Markle : Per gli inglesi il bel tempo è una questione antica. Così se il principe Carlo, nato a novembre, ha iniziato a festeggiare i 70 anni già in maggio, perché, ovvio, un garden party in perfetto british style sotto la pioggia non sarebbe poi così cool, la regina Elisabetta, 92 candeline lo scorso 21 aprile, per stare tranquilla celebra addirittura il secondo sabato di giugno. Non per sua scelta, intendiamoci, fu Giorgio II, anche lui di novembre, a ...