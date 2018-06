Tria | Il debito italiano è pienamente sostenibile

Giovanni Tria - "Impegno Governo sull'euro"/ Ministro dell'Economia : "Il debito pubblico calerà" : Giovanni Tria, "Impegno Governo sull'euro": il Ministro dell'Economia ha parlato degli obiettivi dell'esecutivo Lega-M5s, "il debito pubblico calerà".(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 10:43:00 GMT)

Governo - Tria : ridurre debito è obiettivo : 8.52 Il Governo intende proseguire sulla strada della riduzione del rapporto debito/Pil:lo ha assicurato,in una lunga intervista al Corriere della Sera, il ministro dell'Economia,Giovanni Tria Il ministro garantisce che nonostante gli impegni annunciati, i conti che il Governo presenterà con la nota di aggiornamento del Def a settembre,"saranno del tutto coerenti con questo obiettivo". "E' un obiettivo esplicito del Governo". E ancora: "Gli ...

Tria : 'L'euro non si tocca - il debito calerà' : Il ministro dell'Economia specifica che l'obiettivo centrale del Governo è creare crescita ed occupazione e che a tale proposito verrà messo in campo un programma di riforme strutturali ma anche un'...

Il ministro dell’Economia Tria : «Impegno del governo sull’euro. E il debito calerà» : Il ministro dell’Economia : «La posizione dell’esecutivo è netta e unanime. Non è in discussione alcun proposito di uscire dall’euro». «I MiniBot? Con le soluzioni tampone non si risolve nulla. Pagheremo le imprese nei tempi previsti e in denaro»

La ricetta del ministro Tria : "Possibile debito con investimenti in deficit" : Il nuovo ministro dell"Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, due giorni fa si è insediato in via XX Settembre. Oggi fa parlare di sé attraverso i contenuti di un articolo accademico per una rivista internazionale, pubblicato sul sito Formiche.net. "Un vasto programma di investimenti pubblici infrastrutturali potrebbe essere attuato e finanziato in deficit senza creare un problema di sostenibilità dei debiti pubblici attraverso un ...

ConfindusTria - Messina - Intesa - : "Ridurre debito per garantire risparmi degli italiani" : Glissando una domanda su Savona quale possibile ministro dell'Economia, Messina ha risposto ad una domanda se la riforma della tassazione avrà un impatto sui bilanci delle banche. "Io credo che le ...

ConfindusTria avvisa il Governo : 'Attenti a debito - Ilva e Tav' : In politica come in economia, ci vuole pazienza e anche coraggio e lungimiranza. C'è differenza tra il modo di fare di chi ha bisogno di raccogliere il consenso tutto e subito, in un orizzonte corto ...

E ConfindusTria tifa Bruxelles : "Sì alla manovra taglia-debito" : Roma - 'Abbiamo bisogno di un governo che sappia rassicurare'. Il direttore del centro studi di Confindustria, Andrea Montanino, in audizione sul Def dinanzi alle commissioni speciali riunite di ...