: RT @NotizieIN: Torino,grave uomo accoltellato per bici - BernyZb : RT @NotizieIN: Torino,grave uomo accoltellato per bici - NotizieIN : Torino,grave uomo accoltellato per bici - CyberNewsH24 : #News #Torino,grave uomo accoltellato per bici -

Undi 43 anni, romeno, è in condizioni disperate in ospedale, a, per due coltellate all'addome ricevute a causa di una lite per unacletta. A colpirlo un vicino di casa, un brasiliano ora ricercato dalla Questura. La lite sarebbe scoppiata per il prestito dellacletta al figlio 14enne del brasiliano, ieri sera, e stamane il diverbio è degenerato nel condominio del quartiere di Madonna di Campagna.(Di domenica 10 giugno 2018)