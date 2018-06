Torino | carabinieri salvano cucciolo di capriolo

meteoweb.eu

(Di domenica 10 giugno 2018) A Tavagnasco idi Settimo Vittone, su segnalazione di alcuni passanti, hanno salvato questa mattina undi: solo ed impaurito, era in grave pericolo perché, non ancora in grado di camminare, è rimasto bloccato in mezzo a una strada. I militari hanno messo al sicuro il, e lo hanno portato in caserma, in attesa di essere affidato agli enti preposti. L'articolodiMeteo Web.