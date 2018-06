Top Chef Cup | finale in diretta | il vincitore è

Top Chef Cup - finale in diretta | Tutti a Roma con Antonella Clerici : Top Chef Cup, finale anticipazioni Top Chef Cup - La rivincita arriva all'ultimo atto questa sera, domenica 10 giugno, alle 21.25 su Nove con una finale che seguiremo live su TvBlog.prosegui la letturaTop Chef Cup, finale in diretta | Tutti a Roma con Antonella Clerici pubblicato su TVBlog.it 10 giugno 2018 21:00.

Programmi TV di stasera - domenica 10 giugno 2018. Antonella Clerici ospite di Top Chef Cup : Antonella Clerici Rai1, ore 21.25: I bastardi di Pizzofalcone La brillante risoluzione dell’omicidio della moglie del notaio è riuscita a sdoganare I Bastardi di Pizzofalcone. Un nuovo caso da risolvere arriva nel cuore della notte. Due anziane nobildonne dell’aristocrazia napoletana, assistono all’omicidio del loro autista. Le indagini condotte da Lojacono e dai suoi colleghi rivelano un passato malavitoso della vittima. Dunque si ...

Top Chef Cup - la finale a Roma con Antonella Clerici | Anticipazioni : Top Chef Cup - La rivincita arriva all'ultimo atto questa sera, domenica 10 giugno, alle 21.25 su Nove con una finale che seguiremo live su TvBlog.prosegui la letturaTop Chef Cup, la finale a Roma con Antonella Clerici | Anticipazioni pubblicato su TVBlog.it 10 giugno 2018 08:00.

Top Chef Cup - semifinale in diretta | Tutti ad Amalfi : Penultimo appuntamento con Top Chef Cup - La Rivincita in onda questa sera, domenica 3 giugno 2018, alle 21.25 su Nove e in liveblogging su TvBlog. I 5 superstiti sbarcano in Costiera Amalfitana per una sfida a base di sapori mediterranei: limoni protagonisti nelle cucine di Top Chef Cup, per l'occasione allestite nell'Antico Arsenale della Repubblica Marinara, e prove in esterna tra mare e cielo. Ospite di puntata la Chef stellata Rosanna ...

Top Chef Cup - terza puntata in diretta | Omaggio a Gualtiero Marchesi : Terzo appuntamento con la rivincita di Top Chef Cup Italia questa sera, domenica 27 maggio 2018, alle 21.25 su Nove, e lo seguiremo in liveblogging su TvBlog.prosegui la letturaTop Chef Cup, terza puntata in diretta | Omaggio a Gualtiero Marchesi pubblicato su TVBlog.it 27 maggio 2018 11:25.

Top Chef Italia - La rivincita/ Anticipazioni terza puntata : sfida a Calorno - nel tempio della cucina italiana : Top Chef Italia, La rivincita torna in onda oggi, domenica 27 maggio, in prima serata sul canale Nove: sfida avvincente a Colorno, nel tempio della cucina Italiana, per i concorrenti.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 05:36:00 GMT)

Ascolti TV | Domenica 20 maggio 2018. Fazio 14.8%-13.3% - Le Iene 10.9% - Un Giorno in Pretura 4.9%. Flop Top Chef (0.9%). Domenica In prima parte (15.7%) batte Domenica Live : Che Tempo Che Fa Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.423.000 spettatori pari al 14.8% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 1.827.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Canale 5 Angeli ha raccolto davanti al video 1.819.000 spettatori pari all’8.1% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 2.003.000 spettatori (8.2%) mentre Instinct1.601.000 (7%). Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto .000 ...

Top Chef Cup - diretta seconda puntata | Final Blade : [live_placement] Top Chef Cup, anticipazioni Top Chef Cup Italia si prepara a una seconda puntata di sfide per decidere chi conquisterà il 'trofeo' della rivincita, che seguiremo stasera in diretta alle 21.25 su Nove, con il liveblogging su TvBlog.prosegui la letturaTop Chef Cup, diretta seconda puntata | Final Blade pubblicato su TVBlog.it 20 maggio 2018 22:00.