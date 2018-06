Titoli di coda sul terzo YouTopic Fest | un grande abbraccio sotto il cielo di Rondine

MotoGP : Jorge Lorenzo-Ducati - una storia ai Titoli di coda. Di chi sono le maggiori responsabilità? : “È già troppo tardi, e non è che oggi ho vinto perché correvo senza pressione. Se mi avessero dato questi pezzi sei mesi fa, i risultati sarebbero arrivati molto prima. Gigi (Dall’Igna, ndr) ha creduto in me, ma forse non al 100% e anche un po’ troppo tardi: se avesse creduto in me un po’ prima, magari sarei potuto restare in Ducati“. Con queste parole, a domanda diretta circa il suo futuro, Jorge Lorenzo ha risposto. Il trionfatore ...

BPER Banca Beach Volley Italia Tour 2018. Coda d’inverno a Cesenatico : si assegnano i Titoli a squadre di Lega : Una Coda di Inverno sulla riviera romagnola dove si concludono le LIBV Major Series 2017-2018, che vedranno l’assegnazione dei titoli per Categorie e di quello Assoluto per Società al termine di un percorso invernale che ha visto disputarsi negli impianti di tutta Italia m8igliaia di sfide fra le varie scuole di Beach Volley.. NUMERI Le LIBV Major Series, dalla Fase Territoriale, hanno visto il coinvolgimento di 40 Società e 192 squadre, con ...

Cristiano Ronaldo-Real - ai Titoli di coda : United e Psg in pressing : Cristiano Ronaldo ha gettato nello sgomento tutti i tifosi del Real Madrid con le sue dichiarazioni a fine partita. Il fuoriclasse portoghese è stato chiaro: 'Questo progetto deve continuare con me in ...

Rossi : "La sinistra è finita nei Titoli di coda : ora il nuovo partito del lavoro" : "La sinistra è finita nei titoli di coda. Subito il "partito del lavoro", oltre il Pd e oltre Leu. Intanto, si sappia, i lavoratori discutono della legge Fornero". Lo afferma il presidente della Regione...

Iniesta - il Cavaliere Pallido ai Titoli di coda : Don Andrés Iniesta saluta tutti e se ne va. All'indomani della manita del Barcellona al Siviglia di Montella in finale di Coppa del Re, condita dall'ennesima prestazione superlativa, uno dei calciatori più vincenti della storia del football lascia dopo 22 anni il club che l'ha reso ricco e famoso e che lui ha contribuito a far diventare uno dei primi al mondo. Lo fa all'alba dei suoi 34 anni. "Io sono un tipo onesto, e voglio ...

Avengers - Infinity War/ Il pubblico sconvolto per la scena dopo i Titoli di coda - ma qualcuno l'ha persa... : Avengers - Infinity War esce oggi 25 aprile nelle sale italiane: cast, trama e curiosità sul nuovo film che chiama in causa tutti i più grandi eroi della Marvel.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 00:19:00 GMT)