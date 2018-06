The Divergent Series Allegiant film stasera in tv 14 giugno | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

: The Divergent Series: Insurgent trama cast e curiosità del secondo capitolo - #Divergent #Series: #Insurgent #trama… - zazoomnews : The Divergent Series: Insurgent trama cast e curiosità del secondo capitolo - #Divergent #Series: #Insurgent #trama… - B_C_Eugenia : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di domenica 10 giugno 2018) Theè ilin tv giovedì 142018 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola diretta da Robert Schwentke ha come protagonisti Shailene Woodley, Theo James, Ansel Elgort, Naomi Watts, Jeff Daniels e Bill Skarsgård. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Thein tv: scheda TITOLO ORIGINALE:USCITO IL: 9 marzo 2016 GENERE: Avventura, Fantascienza, Fantasy, Azione ANNO: 2016 REGIA: Robert Schwentke CAST: Shailene Woodley, Theo James, Miles Teller, Ansel Elgort, Naomi Watts, Jonny Weston, Jeff Daniels, Zoë Kravitz, Maggie Q, Octavia Spencer, Bill Skarsgård DURATA: 110 Minuti The...