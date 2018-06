: FINALMENTE SIMONA! ?? Alla sua 4^ finale Slam, dopo averne già perse due a Parigi, @Simona_Halep conquista il… - SuperTennisTv : FINALMENTE SIMONA! ?? Alla sua 4^ finale Slam, dopo averne già perse due a Parigi, @Simona_Halep conquista il… - Eurosport_IT : Grazie ancora per averci fatto sognare, Marco #Cecchinato! ???????? Gli applausi meritati di Parigi ?… - angelomangiante : Sconfitta in 3 set che non sposta di un centimetro l'impresa di #Cecchinato nella storia del tennis italiano a Pari… -

E sono undici.E' senza fine il regno di Rafa(1°titolo nel 2005) che non molla il 'suo' torneo nemmeno di fronte al rampante Dominic Thiem,n.7 Atp,l'unico ad averlo battuto quest'anno sulla terra rossa (quarti a Madrid). Ma quando la 'macchina' maiorchina si accende, non ce n'è per nessuno: sullo 'Chatrier' finisce 64 63 62 in 2h42'. Impressionante la solidità e la continuità del n.1 al mondo, che inizia la sua cavalcata sul 4-4 del 1° set demolendo progressivamente la tenace resistenza di Thiem,che ha davanti un muro.(Di domenica 10 giugno 2018)