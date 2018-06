Tennis | Thiem ko | Nadal re a Parigi per 11 a volta

Tennis - Nadal vince il Roland Garros per l'undicesima volta. Battuto Thiem in finale : PARIGI - Non c'è storia, al Roland Garros comanda ancora Rafa Nadal. Lo spagnolo ha Battuto 3-0 Dominic Thiem, giustiziere di Cecchinato in semifinale. Il campione si è imposto con il punteggio di 6-4,...

NADAL THIEM / Diretta finale Roland Garros 2018: Dominic nel nome di Muster

Tennis - Roland Garros : Cecchinato : 'Ho dato tutto - Thiem è stato più bravo' : 'Dopo Nadal, Dominic Thiem è il più forte giocatore al mondo su terra battuta. Sapevo a cosa andavo incontro: è solido alla battuta e quando imprime il 'kick' i suoi servizi diventano imprendibili. ...

Tennis - semifinali Roland Garros : resa Cecchinato - Thiem va in finale : Nel ranking di lunedì prossimo Cecchinato sarà numero 27 del mondo e Fognini 15. Intanto Thiem attende in finale il vincente della seconda semifinale tra Rafael Nadal e Juan Martin Del Potro. Luca ...

Tennis - Roland Garros : finisce il sogno di Cecchinato - in finale ci va Thiem : Il 25enne siciliano, numero 72 del mondo, ha perso contro il 24enne austriaco Dominic Thiem, numero 8 del ranking Atp e settima testa di serie, con il punteggio di 7-5, 7-6 , 12-10, , 6-1. L'azzurro ...

Tennis - Roland Garros - Cecchinato chiama l'Italia : 'Contro Thiem voglio calore' : Il sangue ribolle, la delusione ferisce come una coltellata, il messaggio sullo smartphone è una litania funebre alla precarietà del Tennista che non riesce a essere campione: 'Questo è uno sport del ...

Tennis - coraggio e personalità : Cecchinato prepara un nuovo sogno contro Thiem : Roland Garros, dallo 'sconfitto' Djokovic a Buffon: il mondo dello sport , e non solo, celebra Cecchinato in riproduzione.... Condividi Naturalmente Thiem è favorito, ma Cecchinato stavolta potrà ...

Tennis : a Parigi avanti Zverev e Thiem : ANSA, - ROMA, 3 GIU - Alexander Zverev e Dominic Thiem si sono guadagnati l'accesso ai quarti di finali del Roland Garros, dove si affronteranno per l'accesso alla semifinale. Il giovane tedesco, n. 2 ...

Roland Garros 2018: inizia il terzo turno nel torneo di tennis di Parigi, in campo venerdì abbiamo Marco Cecchinato, Camila Giorgi e Matteo Berrettini

Tennis : Dominic Thiem e Márton Fucsovics trionfano a Lione e Ginevra : Ultimi incontri prima dell’inizio dello Slam parigino del Roland Garros per i giocatori più forti del circuito ATP. Nelle finali di Lione (Francia) e Ginevra (Svizzera) sono il n.8 del mondo Dominic Thiem ed il n.60 ATP Marton Fucsvocics a poter festeggiare. Il top10 austriaco si è imposto nell’atto conclusivo del torneo francese, contro il padrone di casa, Gilles Simon (n.75 del mondo), con il punteggio di 3-6 7-6 6-1 in 2 ore 27 ...

Tennis - Fognini batte Thiem! Berrettini cede a Zverev : Berrettini stop - Matteo Berrettini gioca una gran partita, ma deve lasciare strada ad Alexander Zverev, campione in carica degli Internazionali e numero 3 al mondo: 7-5 6-2 il punteggio finale in un'...

Tennis : Fognini super contro Thiem. L'italiano vola agli ottavi a Roma : Fabio Fognini inarrestabile agli Internazionali d'Italia a Roma. Il Tennista Sanremese dopo aver battuto in scioltezza il francese Gael Monfils si è ripetuto, faticando decisamente di più, contro l'...