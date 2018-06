Temporali e grandinate sull' Italia | estate ancora rinviata

Maltempo : Temporali e grandinate nel Pescarese : Maltempo e allagamenti in diverse zone della provincia di Pescara in seguito ai violenti temporali del pomeriggio. Decine le segnalazioni al centralino del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Pescara, intervenuti sulla costa, ma soprattutto nelle aree interne dove attualmente sono in azione quattro squadre. Abbondanti piogge e grandinate hanno interessato in particolare l’area di Tocco da Casauria (Pescara). Frane e smottamenti ...

Maltempo : primavera sconvolta da nubifragi - bombe d’acqua - grandinate - trombe d’aria e violenti Temporali : E’ caduto il 21% di pioggia in piu’ in una primavera sconvolta da nubifragi, bombe d’acqua, grandinate, trombe d’aria e violenti temporali che hanno colpito a macchia di leopardo la Penisola. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti del clima in una stagione anomala che ha provocato nei campi danni per mezzo miliardo di euro dall’inizio dell’anno, sulla base dei dati Isac Cnr. L’andamento anomalo di quest’anno conferma ...

Maltempo - violenti Temporali nella notte : bombe d’acqua e grandinate flagellano l’Italia : E’ una di quelle notti “buie e tempestose” che farebbero da cornice a una storia da romanzo o leggenda: il Maltempo che sta colpendo l’Italia si intensifica proprio in queste ore con violenti temporali che stanno colpendo Lazio, Toscana, Umbria, Emilia Romagna e Lombardia. I fenomeni risultano particolarmente violenti con nubifragi e grandinate. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo ...

Meteo - Italia senza pace : al Nord Temporali e grandinate : La situazione atmosferica su alcune zone del nostro Paese appare decisamente instabile in questi ultimi giorni del mese di maggio. Previsto ancora maltempo al Nord. Una bassa pressione nella vicina Francia continua a inviare intensi fronti perturbati ricchi di temporali e grandinate, e sospinti da venti di Libeccio.Continua a leggere

“Caldo - ma per poco”. Meteo - afa e umidità diffusa. Poi cambia tutto : dove sono attesi Temporali e grandinate : È arrivato con tutto il suo carico di caldo e anche afa: stiamo parlando dell’anticiclone africano Scipione che nei prossimi giorni riscalderà l’Italia con temperature sopra la media. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che nel weekend il sole sarà prevalente su quasi tutte le regioni, ma alcuni focolai temporaleschi potranno formarsi a macchia di leopardo sull’arco alpino e al Centro sui monti tra frusinate, aquilano e i isernino. ...

Meteo - ancora maltempo : due giorni di Temporali e possibili grandinate : Continua l’instabilità del mese di maggio 2018. Oggi e domani il protagonista sarà ancora il maltempo che colpirà gran parte delle regioni, con piogge forti soprattutto al Nord e possibili grandinate. Atteso anche un calo termico di 7-8 gradi in particolare nelle regioni settentrionali. Poi da giovedì cambia di nuovo tutto.Continua a leggere

Allerta Meteo - instabilità senza sosta : violenti Temporali al Centro/Nord - nubifragi e grandinate in atto [LIVE] : 1/9 ...

Allerta Meteo - il maltempo si intensifica : forti piogge - Temporali e grandinate. Temperature in netto calo [MAPPE e DETTAGLI] : 1/33 ...

Meteo - arriva il ciclone islandese e porta Temporali e neve. Previste grandinate a Nord : Confermato l'arrivo di un vortice ciclonico che porterà una nuova fase di maltempo su molte regioni italiane in prossimità del fine settimana del 12-13 Maggio. A farne le spese saranno sopratutto le regioni settentrionali.Continua a leggere

L'Italia ostaggio dei Temporali - alto rischio di grandinate : Roma - ITALIA BERSAGLIO DI NUBIFRAGI E FORTI Temporali - Alta pressione rimane sbilanciata sull'Europa centro-settentrionale lasciando l'Italia e in generale il Mediterraneo scoperti ad impulsi instabili responsabili di rovesci e Temporali anche forti. Nelle ultime 24 ore i fenomeni più intensi hanno colpito in particolare le regioni tirreniche con nubifragio a Roma nord e danni alla stazione di Prima Porta; forte temporale a ...

Maltempo - violenti Temporali provocano grandinate da record nella notte al Nord/Ovest [FOTO] : 1/13 ...

Protezione Civile - allerta gialla : Temporali e possibili grandinate : Il Dipartimento della Protezione Civile annuncia per domani un'allerta meteo gialla. Previsti temporali e possibili grandinate in tutta la Sicilia.

Allerta Meteo - il ciclone tunisino si avvicina all’Italia : Sud avvolto da una nuvola di Sabbia del Sahara - arrivano piogge - Temporali e grandinate : 1/13 ...