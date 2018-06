Tav | Di Maio | vogliamo ricontrattare opera ma in modo bilaterale

Ue : Di Maio - ai Tavoli dialogo e fermezza per ottenere margini per investimenti : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – “Il nostro obiettivo è di andare ai tavoli europei per ottenere i margini necessari per fare investimenti in Italia e portare avanti le riforme strutturali”. Ad affermarlo a ‘In Mezz’Ora’ su Rai 3 è il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi di Maio sottolineando che “non sto dicendo che tutti i soldi di cui abbiamo bisogno proverranno ...

Governo - Di Maio : “Vogliamo andare ai Tavoli europei per ottenere i margini di bilancio a cui l’Italia ha diritto” : “Il ministro dell’Economia Tria, nello spiegare i nostri punti, ha rappresentato la linea economica di questo Governo. Il nostro obiettivo – e per questo motivo abbiamo chiamato anche Savona e Moavero nel Governo – è ottenere margini per fare investimenti in Italia e fare riforme strutturali anche dal punto di vista del fisco. Ovviamente non tutto dovrà venire da lì, c’è anche la spending review da fare, il piano ...

Di Maio - parlamentari a Tavoli crisi : ANSA, - ROMA, 7 GIU - Luigi Di Maio 'riapre' i tavoli di crisi aziendale al Mise ai parlamentari del territorio , di maggioranza e opposizione, superando così un atto di indirizzo dell'allora ministra ...

Di Maio : "Ai Tavoli di crisi anche parlamentari" : Roma, 7 giu. - , Adnkronos, - Una circolare interna al Mise per prevedere la partecipazione di parlamentari ai tavoli di crisi. Ad annunciarlo è il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, ...

Lavoro - la prima direttiva di Di Maio : “Parlamentari locali potranno partecipare ai Tavoli di crisi aziendale” : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Luigi Di Maio firma la sua prima direttiva: d’ora in poi anche i parlamentari potranno partecipare ai tavoli di crisi aziendale che riguardano il proprio territorio. “Ho fatto una circolare che consente ai parlamentari del territorio di stare vicino ai lavoratori e ai datori di Lavoro durante le trattative”, ha detto il capo politico del M5s dopo aver incontrato i lavoratori FedEx e ...

Conte al Senato si fa porTavoce del contratto Salvini-Di Maio. «Mai in discussione l’uscita dall’euro» : Con 171 voti favorevoli, 117 contrari e 25 astenuti il Senato ha dato ieri la fiducia al governo di Giuseppe Conte. Nel suo intervento il presidente del Consiglio ha elencato i punti salienti del contratto siglato tra M5S e Lega alla base dell’accordo di maggioranza giallo-verde senza però fornire dettagli su euro, pace fiscale, Sud, infrastrutture ...

Da Tim ad Alitalia e da Ilva a Fedex La grana Fiat a Pomigliano Oltre 160 Tavoli di crisi per Di Maio : Carlo Calenda ha lasciato a Luigi Di Maio un’eredità pesante: 162 tavoli di crisi che coinvolgono 180 mila lavoratori italiani. Quel che è peggio, perdurando l’assenza di un piano competitività per il sistema Italia, a queste crisi potrebbero sommarsi nuovi esuberi per Telecom Italia-Tim, le banche e forse il gruppo Fiat Chrysler Automobiles, dopo la decisione di uscire dal segmento “di massa” per ...

Di Maio gioca sulle pensioni (e su 163 Tavoli di crisi) : L'ultima "grana" è arrivata proprio il 31 maggio, quando il governo Conte stava vedendo la luce: Tim e sindacati non hanno raggiunto l'accordo sulla cassa integrazione straordinaria per per circa 30mila dipendente, come previsto dal nuovo piano dell'ad Amos Genish. L'incontro al tavolo con il ministero del Lavoro è fissato l'8 giugno. Assieme a questa vertenza ce ne sono altre 160 sul tavolo dell'ex ministro dello Sviluppo Calenda, ultima quella ...

Di Maio al Tavolo con il No alla Meloni : E' cominciato alla Camera l'atteso incontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio per verificare se sia possibile un'intesa in extremis per un governo giallo-verde. Ma il nodo delle ultime ore, al di là della presenza dell'economista Paolo Savona, è l'ingresso di Fdi nell'esecutivo su cui al momento c'è il veto pentastellato. Fonti qualificate M5s infatti confermano ad HuffPost che il Movimento non vuole l'allargamento della ...

Paola Taverna contro Di Maio e l'attentato in Afghanistan. Le notizie del giorno - in breve : DALL'ITALIA L’Ocse rivede al ribasso le stime di crescita del pil dell’Italia nei prossimi due anni. Per il 2018 si prevede un +1,4 per cento, a fronte del +1,5 per cento calcolato nelle precedenti stime. Per il 2019, la crescita attesa scende di due decimali e si attesta all’1,1 per cento. “L’in

Di Maio : l'ipotesi di impeachment non è più sul Tavolo : "L'ipotesi impeachment non è piu' sul tavolo, perché Salvini non lo vuole". A dirlo a Napoli Luigi Di Maio. La volontà di mettere in stato di accusa del Presidente della Repubblica era stata dichiarata ufficialmente e pubblicamente dallo stesso leader pentastellato, nella giornata di domenica, quando era naufragato il tentativo di dar vita a un governo assieme alla ...

Luigi Di Maio a Napoli : "L'impeachment non è più sul Tavolo. Pronti a collaborare con Mattarella" : Luigi Di Maio fa un passo indietro. Intervenuto a Napoli al grido de #IlMioVotoConta, il leader del Movimento 5 Stelle ha annunciato alla piazza che l'ipotesi dell'impeachment per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, da lui paventata dopo il rifiuto di approvare Savona all'Economia e supportata anche da Giorgia Meloni.Il motivo, però, non è legato a un cambio di idee. La decisione di Salvini di non appoggiare questa possibilità ...