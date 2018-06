Svizzera | respinta iniziativa su ‘Moneta Intera’

sportfair

(Di domenica 10 giugno 2018) Roma, 10 giu. (AdnKronos) – L’popolare “Per soldi a prova di crisi: emissione di moneta riservata alla Banca nazionale! (Moneta intera)” è ufficialmente stata. Anche se lo spoglio non è concluso, la maggioranza dei 26 Cantoni ha bocciato il testo. Secondo una seconda proiezione realizzata dall’istituto gfs.bern su incarico di Srg Ssr, pubblicata poco fa, il 75% degli elettori ha detto no alla proposta di dissociare la creazione monetaria dal credito.I sostenitori di Moneta intera proponevano che, oltre al denaro contante, anche la moneta scritturale dei conti bancari venisse emessa esclusivamente dalla Banca nazionale(Bns). Le normali banche non potrebbero insomma più emettere moneta attraverso la concessione di crediti. Alla Bns spetterebbe il compito di mettere in circolazione denaro “non gravato da ...