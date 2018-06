Svizzera | bocciato il referendum su moneta sovrana

huffingtonpost

(Di domenica 10 giugno 2018) Si sono concluse alle 12 le operazioni di voto inper due. Gli elettori si sono espressi sull'iniziativa popolare per la "" e sulla nuova Legge federale sul gioco d'azzardo. Le proiezioni diffuse da Gfs di Berna indicano un netto 'Sì' alla nuova legge sui giochi in denaro (72% di consensi) e un 'No' altrettanto chiaro (nella misura del 74%) al testo che chiede di precludere alle banche la possibilità di emetterescritturale elettronica.L'iniziativa proposta prevedeva un monopolio della Banca centrale per la creazione di monete, banconote oscritturale elettronica, ma il 74% dei votanti, come riferisce anche il sito della Televisionedi lingua francese, ha optato per il "No".Ampio, invece, il margine di consenso degli svizzeri sulla nuova legge sui giochi d'azzardo. Le urne si sono chiuse alle ore 12 e lo spoglio ...