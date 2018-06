Svizzera boccia referendum conio sovrano

Svizzera - bocciato il referendum su "moneta sovrana" : Si sono concluse alle 12 le operazioni di voto in Svizzera per due referendum. Gli elettori si sono espressi sull'iniziativa popolare per la "Moneta sovrana" e sulla nuova Legge federale sul gioco d'azzardo. Le proiezioni diffuse da Gfs di Berna indicano un netto 'Sì' alla nuova legge sui giochi in denaro (72% di consensi) e un 'No' altrettanto chiaro (nella misura del 74%) al testo che chiede di precludere alle banche la ...