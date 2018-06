Svizzera | 1 4 dei cittadini sconfessano l' istituzione monetaria

Giro di Svizzera 2018 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti : Sabato 9 giugno scatterà l’82ma edizione del Giro di Svizzera. La breve corsa a tappe elvetica sarà anche quest’anno un appuntamento fondamentale in vista del Tour de France. Un percorso completo, che presenta cronometro, tappe per velocisti e frazioni di alta montagna ha attirato moltissimi big pronti all’ultimo test prima della Grand Boucle. Al via troveremo nomi del calibro di Peter Sagan, Alexander Kristoff, Michael Matthews e Greg Van ...

Hockey su ghiaccio - Mondiali 2018 : i risultati dei quarti di finale. Impresa della Svizzera : Si è definito il tabellone delle semifinali ai Mondiali di Hockey su ghiaccio in Danimarca. Sui quattro match odierni c’è soltanto una grande sorpresa: l’Impresa della Svizzera con la Finlandia. Per il resto tutto secondo copione. Nella prima sessione una battaglia infinita tra Russia e Canada ha visto spuntarla i canadesi dopo i supplementari (5-4). Avanti per 2-0 con doppio powerplay, i ragazzi della Foglia d’Acero hanno ...

"È la mia grande avventura. Speriamo reggano le gambe". L'ultimo sms di una dei 5 alpinisti italiani morti in Svizzera : Sono 5, tutti italiani, gli alpinisti morti nella zona della Pigna d'Arolla, sulle Alpi svizzere. Uno dei feriti gravi è deceduto in ospedale nelle ultime ore. Oltre alla guida alpina Mario Castiglioni di 59 anni, comasco ma residente in Svizzera, gli altri quattro alpinisti morti per assideramento sono bolzanini, molto conosciuti negli ambienti del Cai, e amici da tempo. Tra questi Elisabetta Paolucci di 44 anni, insegnante di scuola ...