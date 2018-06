Svezia | epidemia di listeriosi | il batterio era nella purea di patate

ilgiornale

: Svezia, epidemia di listeriosi collegata a quattro morti e sette ricoveri. La fonte individuata nel purè di patate… - ItaliaZootecnia : Svezia, epidemia di listeriosi collegata a quattro morti e sette ricoveri. La fonte individuata nel purè di patate… - Giacinto_Bruno : Listeriosi, in Svezia epidemia collegata a un purè di patate -

(Di domenica 10 giugno 2018) Un'confermata dall'Efsa (l'autorità europea per la sicurezza alimentare) quella indi. Quattro le persone morte in poco tempo e sette i ricoveri. Dopo alcune ricerche, è stata individuata la causa. Ilsi trovava in undiprodotto da un"azienda locale. I decessi e i ricoveri sono tutti avvenuticontea di Västra Götaland,parte occidentale del paese.Ilera nei piatti pronti a base didell"azienda locale Food Company di Lidköping AB, con data di scadenza il 16 e il 25 maggio. Nello specifico il listeria si trovavamacchina per la produzione deldi. I quattro morti avevano un'età compresa tra i 59 e gli 84 anni. Si trattava di persone anziane o già malate. Ilpotrebbe aver, quindi, colpito soggetti già debilitati. Non è detto che ci sia un collegamento diretto, ma ididella ...