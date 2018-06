Sushi Striker The Way of Sushido | Recensione | Trailer e Gameplay

Sushi Striker - recensione : La cosa più importante da dire su Sushi Striker: The Way of Sushido è che non si può giocare a stomaco vuoto, e neanche mezzo pieno. Bisogna proprio essere sazi per non subire l'appeal di decine, centinaia di piattini di prelibatezze nipponiche che si alternano luccicanti sui veloci nastri degli inusuali campi di battaglia sviluppati da Nintendo e Indieszero (noti ai più per Theatrhythm Final Fantasy e per l'indimenticabile Electroplanton).Il ...