Strada in salita per Palazzo Chigi Crescita con il freno a mano tirato Le tegole per la

'Real Madrid - Strada in salita per arrivare a Pochettino. Non c'è una clausola nel nuovo accordo' : Madrid , SPAGNA, - Pochettino è la prima scelta del Real Madrid per sostituire Zinedine Zidane , che ieri a sorpresa ha annunciato l'addio ai 'blancos' , ma non sarà semplice per gli spagnoli ...

Roland Garros 2018 : il tabellone delle italiane. Camila Giorgi può fare Strada - cammino in salita per Sara Errani e le altre : Il Roland Garros vedrà quattro giocatrici italiane ai nastri di partenza. A Camila Giorgi e Sara Errani, infatti, che hanno avuto accesso diretto al tabellone principale, si sono aggiunte Deborah Chiesa e Francesca Schiavone, che hanno staccato il pass superando i tre turni di qualificazione. L’analisi del tabellone delle azzurre parte proprio dalla giovane trentina, al debutto in uno Slam. Non sarà facile, perché si ritroverà contro ...

Scottato da Trump - Macron ci riprova con Putin. Ma la Strada è in salita : Dopo essere tornato da Washington a mani vuote, Emmanuel Macron ci riprova e vola alla volta di San Pietroburgo, dove questo pomeriggio incontrerà il suo omologo russo, Vladimir Putin, prima di intervenire al Forum internazionale economico in qualità di ospite d'onore. Una visita di due giorni, durante la quale il capo dell'Eliseo si farà ancora una volta portavoce di Bruxelles per allentare le tensioni con il Cremlino e ...

Tlc - BT Group licenzierà 13.000 dipendenti in queste divisioni. Strada ancora in salita dopo scandalo italiano : Tonfo alla borsa di Londra per le quotazioni del colosso delle tlc BT Group. Nel comunicare i risultati di bilancio del quarto trimestre fiscale terminato lo scorso 31 marzo, il gigante britannico ha ...

Governo. Delegazione del Pd da Fico. Marcucci : Strada in salita - ma non si escludono sorprese : La Delegazione del Pd dalle 14.30 è a colloquio con il Presidente della Camera, Roberto Fico. Alle 17.30 toccherà a quella del M5s. La Gelmini intanto - in vista di questo nuovo giro di consultazioni - invita l'alleato Matteo Salvini a cercare voti in Parlamento. Il leader del Carroccio intercettato dai cronisti a Montecitorio avverte: "Non esiste governo senza centrodesta". Leu: governo 5Stelle-Dem? : "Il trionfo del trasformismo"