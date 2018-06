Stoccolma | che salto Echevarria 8 | 83!

L’uomo uzbeko che guidò un camion contro i pedoni a Stoccolma è stato condannato all’ergastolo : Rakhmat Akilov, L’uomo uzbeko che il 7 aprile del 2017 investì i pedoni a Stoccolma , in Svezia, è stato condannato all’ergastolo per reati legati al terrorismo. Akilov, 40 anni, aveva espresso simpatie per lo stato Islamico (o ISIS) prima di The post L’uomo uzbeko che guidò un camion contro i pedoni a Stoccolma è stato condannato all’ergastolo appeared first on Il Post.

Sanità - Ricciardi (ISS) : a Napoli si vive 7 anni in meno che a Stoccolma - serve un Piano Marshall per il Sud : “Nell’area metropolitana di Napoli non solo si vive 4 anni in meno rispetto al Nord, ma quasi 7 anni in meno rispetto all’area più avanzata d’Europa, la Svezia. E’ come vivere in due emisferi differenti. E si pensi che se una donna, al Sud, vive in media 84 anni, gli ultimi 16 anni li trascorre in sofferenza, mentre in Svezia questo numero è solo di 5 anni. Quindi è vero, gli svedesi vivono in media un anno in meno ...