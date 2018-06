Stipendi - dal 1° luglio solo con pagamenti tracciabili : Dal primo luglio scatta l'obbligo di pagamento delle retribuzioni esclusivamente attraverso una banca o un ufficio postale. La norma approvata con l'ultima legge di bilancio ha lo scopo di tracciare i ...

Conte - il premier dallo Stipendio low cost : 'Guadagnerà la metà di un deputato' : Quale sarà lo stipendio di Giuseppe Conte, il neopremier sostenuto da Movimento 5 Stelle e Lega? Più basso di quello di un semplice parlamentare. Conte a fine mese potrà infatti 'godere' di un ...

Scuola : dopo gli arretrati gli aumenti di Stipendio - ma dal 2019 cattive notizie Video : Da qualche giorno nelle tasche di molti lavoratori del comparto Scuola sono arrivati i tanto attesi arretrati di stipendio per gli anni 2016-2017 e per la prima parte del 2018. Si tratta, come chiarisce NoiPa sul suo portale ufficiale, degli effetti dell’applicazione dei provvedimenti di concertazione e degli accordi tra Governo e sindacati fuoriusciti dalla piattaforma di rinnovo contrattuale. dopo un decennio di blocco e dopo una famosa ...

Uscire dall’euro? Cosa succederebbe a Stipendi - pensioni - mutui e bollette : Cosa accadrebbe se l’Italia uscisse dall’euro? Quale sarebbe il contraccolpo su stipendi, risparmi, pensioni, mutui, inflazione e spesa al supermercato?...

India - 16enne strangolata e fatta a pezzi dal capo : aveva chiesto lo Stipendio Video : Essere uccisi dopo aver chiesto lo stipendio? Si è possibile, ed è accaduto ad una ragazza di 16 anni che svolgeva la professione di domestica in una cittadina dell'India. La notizia è stata riportata dal Indian Express, che ha rivelato i dettagli raccapriccianti della vicenda. Soni il nome della sfortunata protagonista dell'episodio svolgeva la mansione di domestica per conto di un'agenzia di pulizie, la quale aveva stipulato con la ragazza un ...

