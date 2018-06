Spread e mercati | attacco all' Italia e vera storia Titoli di Stato peggiori | ma c' è

Spread & Mercati - la vera storia del martedì nero e l'attacco all'Italia : Gli hedge fund si preparavano da mesi a sfruttare un’eventuale impasse politica. L’inchiesta, dopo aver sentito i protagonisti istituzionali e di mercato, ripercorre le ore drammatiche di martedì 29 maggio. Con il Tesoro che fa pressing sui player privati per comprare titoli ed evitare il fallimento dell’asta BoT...

Spread & MERCATI/ Così l'Italia può infilarsi - da sola - in un altro 2011 : lo SPREAD è tornato a salire e l'Italia può rischiare davvero un altro 2011, tra l'altro compiendo scelte insensate e pericolose.

Spread & MERCATI/ Così l'Italia può infilarsi (da sola) in un altro 2011 : Negil ultimi giorni lo SPREAD è tornato a salire e l’Italia può rischiare davvero un altro 2011, tra l’altro compiendo scelte insensate e pericolose, spiega PAOLO ANNONI(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 06:06:00 GMT)SPY FINANZA/ Il redde rationem tra Usa e Ue si avvicina, di M. BottarelliALITALIA/ L'ispirazione che può arrivare dal piano di Air France e Accor, di P. Annoni

Mercati : Piazza Affari in rosso - fiammata dello Spread : Btp Bund sfiora i 270 punti base e poi si riabbassa sui 260. Di nuovo traballante Piazza Affari. Le speculazioni finanziarie mettono in crisi tutte le borse europee che risentono dello scontro sui ...

Su Spread e Cds aumenta la pressione dei mercati : Roma, 8 giu. , askanews, Sale la pressione dei mercati sull'Italia. Peggiorano lo spread e il Cds a 5 anni mentre le borse ripiegano con Milano che lascia sul terreno l'1,50%. Sul reddito fisso ...

Spread su ma non per Lega-5S Il problema dell'Ue non è l'Italia Ma le coperture agitano i mercati : Lo Spread tra Btp e Bund sale nuovamente, ma non si tratta solo del “rischio Italia”: Francia, Belgio, Finlandia e Austria vedono oggi ampliamenti ancora maggiori, in parte per l’avvicinarsi delle prossime riunioni Bce (14 giugno, 26 luglio e 13 settembre) in cui la Bce dovrà dire se e quando il QE finirà. A influire sull’umore dei mercati è anche la consapevolezza che la crisi italiana e la reazione ...

Spread su ma non per Lega-5S Il problema dell'Ue non è l'Italia Ma le coperture agitano i mercati : Lo Spread tra Btp e Bund sale nuovamente, ma non si tratta solo del “rischio Italia”: Francia, Belgio, Finlandia e Austria vedono oggi ampliamenti ancora maggiori, in parte per l’avvicinarsi delle prossime riunioni Bce (14 giugno, 26 luglio e 13 settembre) in cui la Bce dovrà dire se e quando il QE finirà. A influire sull’umore dei mercati è anche la consapevolezza che la crisi italiana e la reazione ...

Mercati - Milano nervosa in avvio : Spread torna sopra i 240 : Partenza tranquilla per gli indici europei mentre piazza Affari si mostra nervosa, all'indomani della fiducia incassata al Senato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che oggi si presenterà davanti alla Camera dei deputati. Nel suo discorso, Conte ha detto che le azioni del governo si baseranno sul contratto tra Lega e M5S, ha ribadito che l'uscita dall'euro non è in discussione ma è rimasto vago su pensioni, flat tax e debito pubblico, ...

Borse in rialzo - Spread in ribasso I mercati promuovono ConteOttimismo dopo il giuramento : Partenza ottimista per i mercati stamattina dopo il giuramento del governo Conte venerdì pomeriggio. Apertura in ribasso per lo spread tra Btp e Bund a 219 punti contro i 231 punti della chiusura di venerdì scorso Segui su affaritaliani.it

Spread in calo e Borsa in salita. Il governo rassicura i mercati : La conferma che i mercati fossero più spaventati dall'assenza di governo che dal tipo di governo è arrivata oggi. Ieri sera è stato annunciato il nuovo esecutivo italiano e stamattina, subito in apertura, lo Spread Btp/Bund è in netto calo e la Borsa di Milano è in salita. Lo stesso sta accadendo in Spagna, dove è avvenuto il cambio di Premier.Ieri in chiusura lo Spread era a 240 punti, oggi all'apertura era a 218, con il tasso sul decennale ...

I mercati brindano - Spread in calo : I mercati festeggiano la nascita del nuovo governo dopo le giornate di passione legate all'incertezza politica. Spread subito in netto calo fin dalle prime battute, chiude a 226 Borsa in deciso rialzo ...

Mercati - lo Spread in calo a 239 punti Piazza Affari chiude in rialzo - +1 - 49% - dopo giuramento del nuovo governo : Chiusura in rialzo per Piazza Affari nel giorno della nascita del nuovo governo . L'indice Ftse Mib guadagna l'1,49% a 22.109 punti, riportandosi sopra i livelli di inizio anno. Chiusura in netto calo,...

Spread in calo e Borsa in salita. Il governo rassicura i mercati : La conferma che i mercati fossero più spaventati dall'assenza di governo che dal tipo di governo è arrivata oggi. Ieri sera è stato annunciato il nuovo esecutivo italiano e stamattina, subito in apertura, lo Spread Btp/Bund è in netto calo e la Borsa di Milano è in salita. Lo stesso sta accadendo in Spagna, dove è avvenuto il cambio di Premier.Ieri in chiusura lo Spread era a 240 punti, oggi all'apertura era a 218, con il tasso sul decennale ...

Spread giù - Milano vola con le banche Il governo Conte rassicura i mercati : La Borsa di Milano ha aperto in netto rialzo con il Ftse Mib a +2,22% a quota 22.265 punti nel giorno in cui 'nasce' il governo Lega-M5s con il giuramento al Quirinale di premier e ministri. In linea l'All Share con un +2,35% . Lo Spread Btp/Bund in avvio arretra a 225 punti dai 240 della chiusura di ieri, con il rendimento del decennale italiano che arretra al 2,52%. Segui su affaritaliani.it