Soumaila Sacko | raccolta fondi dell’Usb per il rientro della salma in Mali | in tre giorni

(Di domenica 10 giugno 2018) Lottava da anni come attivista dell’Usb (l’Unione sindacale di base) per i diritti e la dignità dei braccianti nella Piana di Gioia Tauro, il 29enne delucciso a colpi di fucile il 2 giugno scorso mentre aiutava altri due connazionali a recuperare dei pezzi di lamiera. Ora a battersi per lui è lo stesso sindacato di cui faceva parte, che ha lanciato una campagna dionline per sostenere le spese legali e diinsua. Nel giro di tre, è già stato raggiunto (e superato) il tetto previsto di 20mila euro. Ecco la campagna lanciata dall’USB per sostenere le spese legali e delindi. L’ostinato silenzio istituzionale è imbarazzante. Le donazioni di queste ore fanno rumore e mostrano l’altra faccia del paese. #youhatewedonate https://t.co/pX5IzhTKvO — You Hate We Donate ...