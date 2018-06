Sorpresa Griezmann | “il mio futuro verrà deciso prima dei Mondiali” | il Barcellona

sportfair

potrebbe passare dall'Atletico Madrid al Barcellona già nella prossima settimana, il calciatore ha chiesto di accelerare i tempi dell'affare "Il mio futuro sarà deciso prima di Francia-Australia. Questo è il mio desiderio". Lo ha dichiarato l'attaccante francese Antoine Griezmann a "Telefoot" su TF1, dal ritiro della Francia, parlando del suo futuro, anche se il giocatore in forza all'Atletico non ha voluto chiarire i dubbi sul suo destino. L'Atletico e Griezmann avrebbero raggiunto l'accordo per rendere pubblica la decisione prima dell'inizio della Coppa del Mondo, in modo che l'attaccante abbia la testa solo al Mondiale. "In Spagna alcuni dicono che io resterò all'Atletico, altri che io vada via e io lo dirò prima della gara d'esordio della Francia sabato contro l'Australia, ...