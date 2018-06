Social media ranking infografica diffusione dei social

NBA - LeBron James si scaglia contro i Social media : "Ti possono distruggere" : Tutto questo vale per me, non so dirvi come i miei compagni vivano la cosa, ma un consiglio — a loro e a tutti — sento di poterlo dare", conclude James: "Se scegli di far parte del mondo dei social ...

I Social media incoraggiano il gossip : l’Uganda introduce una tassa : (Photo credit should read LOIC VENANCE/AFP/Getty Images) Mentre la Papua Nuova Guinea blocca Facebook per un mese, nel tentativo di scoprire i segreti nascosti dietro profili fasulli e disinformazione – e forse, ma non è ancora chiaro, creare un servizio locale concorrente – l’Uganda approva quella che è stata definita la “social media tax”, ovvero un non poco controverso dazio sugli utenti dei social media. La tariffa, di ...

Il Social media manager è un lavoro “da donna” : (Foto: Becca Tapert on Unsplash) The Pink Ghetto, il ghetto rosa. Così è stata definita l’equazione per cui se lavori nel social media Management, con molta probabilità sarai anche una donna. Se infatti le aziende che vanno in cerca di ruoli tecnici tendono a compilare annunci che richiamano un immaginario dominante maschile (da “ninja” a “personale che spazzi via la concorrenza”), per quanto riguarda l’area ...

Sul palco c'è Dua Lipa - ma parte la pubblicità : Social scatenati contro Mediaset : Era uno dei momenti più attesi della finale di Champions League , ma gli spettatori di Canale 5 lo hanno perso. Lo show di Dua Lipa , popstar del momento e voce di hit come 'New rules' e 'No Lie' , ...

DUA LIPA SHOW PRE FINALE DI CHAMPIONS/ Video - Mediaset lo “oscura” e i Social insorgono : Dua LIPA apre la FINALE di CHAMPIONS League tra Real Madrid e Liverpool in programma oggi, sabato 26 maggio, a Viev: l'artista promette uno spettacolo indimenticabile.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 21:00:00 GMT)

Micro cheating - back burner... come fidarsi del partner nell'era dei Social media? : Serve a evitare la dipendenza solo dall'amore e dall'attenzione di un altro, serve come una porta aperta, o socchiusa, sul mondo. Serve per sentirsi liberi, pur amando'. Nel mondo degli incontri ...

Vaticano - suore clausura : sì a Social e media - "ma con sobrietà e discrezione" : Lo dispone la "Cor Orans", l'Istruzione applicativa della Costituzione apostolica 'Vultum dei Quarere' sulla vita contemplativa femminile. Sono 38mila in tutto...

Sesta edizione di Social media Marketing + Digital Communication Days : Attenzione particolare poi è riservata ai video ed ai live streaming. "Sui Social network non basta semplicemente 'esserci', ma serve esserci in modo intelligente individuando quali sono gli ...

Social media marketing days : a Milano al via la sesta edizione. 17 - 18 - 19 maggio. Ecco il programma : Al via la sesta edizione di Social media marketing + Digital Communication days “Think Digital, Be Social, Shake Hands” l’evento più importante in Italia dedicato a Social media & Digital Communication: si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2018 a Milano presso la sede del MiCo a FieraMilanoCity. L’evento si svilupperà su tre giorni per un totale di 24 ore di interventi, 40 relatori su case histories di grande rilevanza nell’ambito della ...

Grande Fratello 15 - le interazioni Social entrano nel live di Mediaset Extra : Il Grande Fratello da un paio di anni ruota soprattutto attorno ai commenti positivi e negativi e le segnalazioni che i social propinano alla velocità della luce con l'occhio attento alla diretta dalla casa. A proposito di ciò, c'era una volta la social room che, nelle prime serate, nonostante i tempi sempre più risicati che gli sono stati dedicati, per diverso tempo è stato il termometro del pubblico che commentava via twitter e ...

I media italiani più attivi sui Social e dei post con più interazioni a marzo - INFOGRAFICHE by Storyclash - - : Inoltre nei Top post adesso è possibile vedere la classifica anche per video e live streaming, immagini e messaggi.

I media italiani più attivi sui Social e dei post con più interazioni ad aprile INFOGRAFICHE : Inoltre nei Top post adesso è possibile vedere la classifica anche per video e live streaming, immagini e messaggi.

Alla scoperta dei nuovi giornalismi : 3 giorni di Mashable Social Media a Milano : Il 18, 19 e 20 Ottobre 2018 torna la tre giorni del Mashable Social Media Day + Digital Innovation Days L’appuntamento, è curato e fondato dall’imprenditrice Eleonora Rocca. La V edizione del sarà ospitata dall’Open Space IULM, destinato allo scambio e contaminazione di culture e saperi con la città di Milano e le relazioni con gli altri territori che completa il progetto di espansione ...