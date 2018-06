Soccorso dei naviganti e accoglienza dei rifugiati | cosa dice il diritto

Soccorso dei naviganti in pericolo e accoglienza dei rifugiati : ecco cosa dicono le norme internazionali : ... sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale." Se si guarda al ...

Codici del pronto Soccorso - arrivano i numeri al posto dei colori : Codice rosso addio. Nei pronto soccorso italiani non sarà più sinonimo di caso urgente. Non da subito, ma dall’anno prossimo, con la prima sperimentazione che parte nel Lazio, i colori saranno sostituiti dai numeri. Finora si andava dal bianco per pazienti non urgenti al rosso per pazienti in pericolo di vita. Con in mezzo il verde e il giallo che è mediamente critico, ma con possibile peggioramento. Ora si cambia e si passa ai numeri: da 1 a ...

Gaza - ancora sangue tra Israeliani e Palestinesi : i militari impediscono il Soccorso dei feriti- VIDEO : ... il 42% di povertà tra la popolazione , che riceve aiuti umanitari per l'80%, e un'economia a picco che perde mezzo miliardo di dollari. In ultimo, proprio l'inaugurazione della nuova ambasciata ...

Operai morti alla Lamina - forno difettoso e falle nei protocolli di Soccorso : le conclusioni del perito dei pm : La relazione tecnica richiesta dalla procura è stata depositata. Ci si avvia verso la richiesta di rinvio a giudizio

Bosch va in Soccorso dei motori diesel Gli NOx ora al lumicino : ... +6,6%, , Asia, Africa , +13,5%, e Sud America , +16,4%, ; tanto che l'azienda ha in programma un ulteriore ampliamento di un organico che registra già oltre 400mila collaboratori in tutto il mondo.

Disturbi mentali e psichici - Pronto Soccorso in emergenza/ Quasi 600mila accessi - ma ricovero nel 13% dei casi : Disturbi mentali e psichici, Pronto soccorso in emergenza: Quasi 600mila accessi, ma ricovero nel 13% dei casi. Le ultime notizie sul Rapporto 2016 pubblicato dal ministero della Salute(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 18:43:00 GMT)

Montagna : Zaia - cordoglio per tragica scomparsa dei due volontari del Soccorso Alpino : Venezia, 2 mag. (AdnKronos) - “Enrico e Alessandro sono l’ennesimo straziante tributo che la Montagna ci chiede. Si percepisce come una crudeltà il fatto che le loro giovani vite si siano interrotte proprio là dove più di tutto desideravano essere: sembra l’accanirsi, già provato purtroppo in tante

Isola dei famosi - Bianca Atzei ricoverata al pronto Soccorso : il giallo sul malore : Paura per Bianca Atzei ricoverata lo scorso sabato 21 aprile per un malore. L'ex naufraga dell'Isola dei famosi è stata ospite di Verissimo su Canale 5, ma dopo qualche ora si è sentita male ed è ...

BIANCA ATZEI AL PRONTO Soccorso - COSA HA AVUTO?/ Prosegue il suo silenzio social : la preoccupazione dei fan : BIANCA ATZEI al PRONTO SOCCORSO: COSA ha AVUTO? Prosegue il suo silenzio nei social network dopo la notizia riportata da Barbara d'Urso a Domenica Live.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 08:10:00 GMT)