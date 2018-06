Snapdragon 845 vs A11 Bionic | qual è il processore più veloce?

ASUS ROG Phone ufficiale : 8GB/512GB e Snapdragon 845 potenziato : ASUS ROG Phone è uno dei protagonisti del Computex 2018, l’azienda taiwanese lancia un gaming Phone con Snapdragon 845, 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Alle specifiche tecniche si associano una serie di accessori per il collegamento ad un monitor 4K e il nuovo sistema di raffreddamento Vapor-chamber cooler. ASUS ROG Phone : potenza, potenza, potenza ASUS ROG Phone ha potenza da vendere, non potrebbe essere diverso per uno smart Phone ...

LG G7 ThinQ su Geekbench con soli 4GB di RAM e Snapdragon 845 : LG G7 ThinQ è apparso sul sito Geekbench, noto benchmark, con alcune caratteristiche in evidenza come 4GB di RAM e il processore Snapdragon 845. Basteranno queste specifiche a riportare LG ad essere di nuovo protagonista del mercato mobile Android? LG G7 ThinQ su Geekbench Le premesse non sembrano delle migliori, messo che, per ora, si tratta solo di mere speculazioni, il quadro che si prospetta non appare positivo per LG già in grossi guai nel ...